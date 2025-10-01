AKW in Saporischschja hat nur noch 10 Tage Diesel

Seit mehr als einer Woche ist das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja vom externen Stromnetz getrennt – so lange wie nie zuvor seit Beginn des Krieges. Der Reaktorkomplex im Kriegsgebiet wird derzeit ausschließlich über Dieselgeneratoren gekühlt. Doch deren Treibstoff reicht nur noch rund zehn Tage. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) warnt: Kommt es nicht rasch zur Wiederherstellung der Stromversorgung, könnte ein gefährlicher Zwischenfall drohen.