Trumps „Kriegsminister“ kritisiert „fette“ Truppen

Hegseth kritisiert Frauen im Militär

Er verteidigte zudem die Entlassung von über einem Dutzend ranghoher Offiziere, darunter viele Frauen und sogenannte „People of Color“. Künftige Beförderungen, so der Minister, würden ausschließlich auf Leistung basieren. „Wir haben schon viel getan, aber weitere Änderungen kommen bald“, versprach er. Wenn diese Standards bedeuteten, dass sich keine Frauen für bestimmte Kampfberufe qualifizierten, dann sei das so. „Das ist nicht die Absicht, aber es könnte das Ergebnis sein“, sagte Hegseth.