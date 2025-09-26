Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch eigene Wähler

Nach Kaiser: Kärntner zweifeln an Macht der SPÖ

Kärnten
26.09.2025 08:00
Am Samstag wurde Daniel Fellner zum neuen SPÖ-Chef gewählt.
Am Samstag wurde Daniel Fellner zum neuen SPÖ-Chef gewählt.(Bild: SPÖ Kärnten)

Unsere Leser sind skeptisch, wie stark die größere Regierungspartei nach dem Wechsel an der Spitze noch ist. Selbst die eigene Wählerschaft fürchtet einen Bedeutungsverlust.

0 Kommentare

Die Vorzeichen sind eindeutig anders als beim letzten Mal, als ein Langzeit-Landeshauptmann und SPÖ-Parteivorsitzender sich zurückzog. 1988 war es Leopold Wagner, unter dem die SPÖ bei Landtagswahlen stets die absolute Mehrheit erreichte. Nach einem missglückten Attentatsversuch legte er bald nach seiner Genesung sein Amt zurück. Bei der Wahl 1989 unter Nachfolger Peter Ambrozy verlor die SPÖ die Absolute; Landeshauptmann wurde ein gewisser Jörg Haider.

Erst 24 Jahre später konnte die SPÖ wieder den LH-Sessel erobern – Peter Kaiser, der 2010 zum Parteivorsitzenden gewählt wurde, schaffte bei der Wahl 2013 über 37 Prozent und ging eine Koalition mit der ÖVP ein. 2018 erreichte die SPÖ sogar 47,94 Prozent.

Große Verluste und ein Generationenwechsel 
Nur fünf Jahre später musste Peter Kaiser aber eine herbe Niederlage einstecken. Bei der Landtagswahl 2023 gab es für die SPÖ ein Minus von neun Prozent. Die Koalition mit der ÖVP wurde fortgesetzt, Kaiser blieb Landeshauptmann, aber ein Wechsel an der SPÖ-Spitze war eine Frage der Zeit.

(Bild: Krone KREATIV)

Und am vergangenen Samstag war es dann Zeit für den ersten Schritt des Generationenwechsels (wir berichteten ausführlich). Daniel Fellner, der jahrelang als „Kronprinz“ gehandelt wurde, übernahm den Parteivorsitz, erhielt bei der Wahl 96,39 Prozent der Stimmen. Der Wechsel an der Spitze des Landes soll dann im Frühjahr erfolgen, dann bleiben wahrscheinlich noch zwei Jahre für Fellner, um auch die Kärntner Wähler zu überzeugen.

Lesen Sie auch:
Erst Mitte Juli wurde in einer echten Marathonsitzung das Budget für das laufende Jahr im ...
Seit der letzten Wahl
Sechs Vizes, eine neue Partei und das liebe Geld
25.09.2025
„Krone-Meter“-Analyse
Die Stimmungslage in Kärnten? Könnte besser sein …
24.09.2025

Bei unserer Leserbefragung (siehe Grafik oben) haben nur 41 Prozent mit „Ja, sicher“ oder „Eher ja“ auf die entsprechende Frage geantwortet, 53 Prozent sind skeptisch. Selbst SPÖ-Wähler glauben nur zu 61 Prozent, dass die SPÖ „noch eine führende Rolle spielen“ wird. Bei den FPÖ-Wählern rechnen sogar drei Viertel mit einem Bedeutungsverlust, am ausgeglichensten sehen NEOS-Wähler die Situation. Und es gibt auch einen großen Unterschied zwischen Frauen und Männern: 35 Prozent zu 48 Prozent glauben an die Führungsrolle der SPÖ.

Doch bis zur nächsten Landtagswahl wird noch viel Wasser die Drau hinabfließen – genug Zeit für alle Beteiligten, um sich zu profilieren und die Wähler zu überzeugen …

Porträt von Felix Justich
Felix Justich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat ein Interview über seine Pläne nach der Haft gegeben ...
Interview in U-Haft
Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft
Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
271.004 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
124.663 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Wirtschaft
Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs
118.665 mal gelesen
Jeder Wechsel stärkt zudem den Wettbewerb und erhöht langfristig die Preistransparenz am ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1717 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1433 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1325 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Mehr Kärnten
Auch eigene Wähler
Nach Kaiser: Kärntner zweifeln an Macht der SPÖ
Krone Plus Logo
Botschafts-Empfang
Erster Kenianer in der Bundesliga kickt beim WAC
Krone Plus Logo
Auch Beamte im Visier
Gewalt im Kinderdorf: Wer wusste von Vorwürfen?
Verrauchte Wohnung
Essen am Herd: Feuerwehr rettete 86-Jährige
Zweisprachige Bildung
„gemeinsam:skupno“: So klappt sprachliche Vielfalt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf