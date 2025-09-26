Nach Kaiser: Kärntner zweifeln an Macht der SPÖ

Bei unserer Leserbefragung (siehe Grafik oben) haben nur 41 Prozent mit „Ja, sicher“ oder „Eher ja“ auf die entsprechende Frage geantwortet, 53 Prozent sind skeptisch. Selbst SPÖ-Wähler glauben nur zu 61 Prozent, dass die SPÖ „noch eine führende Rolle spielen“ wird. Bei den FPÖ-Wählern rechnen sogar drei Viertel mit einem Bedeutungsverlust, am ausgeglichensten sehen NEOS-Wähler die Situation. Und es gibt auch einen großen Unterschied zwischen Frauen und Männern: 35 Prozent zu 48 Prozent glauben an die Führungsrolle der SPÖ.