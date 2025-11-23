Nassfeld-Gewinnspiel: Das sind die Glücklichen!

Tausende „Krone“-Leser haben mitgemacht, um einen Tag vor allen anderen, am 4. Dezember auf dem Nassfeld in die Wintersaison zu starten.

Und das sind die Gewinner:

Aus dem Burgenland:

Klara Metzger, Eisenstadt

Petra Wurglits aus Oberwart



Aus Kärnten:

Dino Alibegovic, Klagenfurt

Erwin Pobaschnig, Launsdorf



Aus Niederösterreich:

Gerhard Prix, Otterthal

Mario Röhrenbacher, Brunn am Gebirge



Oberösterreich:

Franz Birngruber, Herzogsdorf

Thomas Strasser, Seewalchen



Aus Salzburg:

Gerhard Fischbacher

Birgit Meixner



Steiermark:

Christoph Höglinger, Weinitzen

Erich Zechner, Vasoldsberg



Tirol:

Roman Huber, Langkampfen

Alexandra Rettenwander, Brixen im Thale



Vorarlberg:

Sabine Falkner, Umhausen

Jasmin Lind, Hard



Wien:

Robert Belunek

Alexandra Manhardt



Wir garatulieren allen glücklichen Gewinnern und wünschen viel Vergnügen im Nassfeld Skiwinter.