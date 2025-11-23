Vorteilswelt
Nassfeld-Gewinnspiel: Das sind die Glücklichen!

Kärnten
23.11.2025 05:00
Das Nassfeld begeistert auf der Südseite der Alpen mit 110 Pistenkilometern
Das Nassfeld begeistert auf der Südseite der Alpen mit 110 Pistenkilometern(Bild: Peter Maier / Austria)

Diese 18 Skifans starten einen Tag früher in den Nassfelder Skiwinter. 

Tausende „Krone“-Leser haben mitgemacht, um einen Tag vor allen anderen, am 4. Dezember auf dem Nassfeld in die Wintersaison zu starten. 

Und das sind die Gewinner:

Aus dem Burgenland
Klara Metzger, Eisenstadt 
Petra Wurglits aus Oberwart

Aus Kärnten:
Dino Alibegovic, Klagenfurt
Erwin Pobaschnig, Launsdorf

Aus Niederösterreich:
Gerhard Prix, Otterthal
Mario Röhrenbacher, Brunn am Gebirge

Oberösterreich:
Franz Birngruber, Herzogsdorf
Thomas Strasser, Seewalchen

Aus Salzburg:
Gerhard Fischbacher
Birgit Meixner

Steiermark
Christoph Höglinger, Weinitzen
Erich Zechner, Vasoldsberg

Tirol
Roman Huber, Langkampfen
Alexandra Rettenwander, Brixen im Thale

Vorarlberg
Sabine Falkner, Umhausen 
Jasmin Lind, Hard

Wien:
Robert Belunek
Alexandra Manhardt

Wir garatulieren allen glücklichen Gewinnern und wünschen viel Vergnügen im Nassfeld Skiwinter. 

Kärnten

