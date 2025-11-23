Nassfeld-Gewinnspiel: Das sind die Glücklichen!

Diese 18 Skifans starten einen Tag früher in den Nassfelder Skiwinter.
Tausende „Krone“-Leser haben mitgemacht, um einen Tag vor allen anderen, am 4. Dezember auf dem Nassfeld in die Wintersaison zu starten.
Und das sind die Gewinner:
Aus dem Burgenland:
Klara Metzger, Eisenstadt
Petra Wurglits aus Oberwart
Aus Kärnten:
Dino Alibegovic, Klagenfurt
Erwin Pobaschnig, Launsdorf
Aus Niederösterreich:
Gerhard Prix, Otterthal
Mario Röhrenbacher, Brunn am Gebirge
Oberösterreich:
Franz Birngruber, Herzogsdorf
Thomas Strasser, Seewalchen
Aus Salzburg:
Gerhard Fischbacher
Birgit Meixner
Steiermark:
Christoph Höglinger, Weinitzen
Erich Zechner, Vasoldsberg
Tirol:
Roman Huber, Langkampfen
Alexandra Rettenwander, Brixen im Thale
Vorarlberg:
Sabine Falkner, Umhausen
Jasmin Lind, Hard
Wien:
Robert Belunek
Alexandra Manhardt
Wir garatulieren allen glücklichen Gewinnern und wünschen viel Vergnügen im Nassfeld Skiwinter.
