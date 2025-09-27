Kaum Rückhalt für Ausverkauf des Familiensilbers

Klagenfurter zeigen wenig Begeisterung für Verkäufe

Und wenige Immobilien im Klagenfurter Besitz sind attraktiver als das Schloss Maria Loretto am Wörthersee, prestigeträchtiger als das EM-Stadion. Und Ende Juni meldete Immo-Investor Siegfried Stieglitz Interesse an (wir berichteten): „Wenn eine Kommune mehr Sorgen als Freude mit einem Projekt hat, kann man sie von den Sorgen erlösen.“