Kaum Rückhalt für Ausverkauf des Familiensilbers

Das Millionenloch in den Klagenfurter Kassen besteht immer noch. Gutachter schlug auch Verkauf von Vermögenswerten vor. Stadion oder Schloss Loretto am Wörthersee wollen unsere Leser aber nicht hergeben.
„Es sollte daher geprüft werden, ob durch eine gezielte Veräußerung nicht notwendiger Vermögenswerte finanzielle Spielräume geschaffen werden können“, hieß in einem eigenen Gutachten, das Bürgermeister Christian Scheider für den Budgetvoranschlag 2025 erstellen ließ.
Gutachter Ulrich Krassnig nennt als konkrete Beispiele den Verkauf von Wertpapieren oder von Anteilen an der Energie Klagenfurt GmbH, aber auch die Veräußerung von Immobilien an die Stadtwerke. Doch auch der Konsolidierungsbeirat nahm an, dass auch weitere Liegenschaften verkauft werden müssen.
Klagenfurter zeigen wenig Begeisterung für Verkäufe
Und wenige Immobilien im Klagenfurter Besitz sind attraktiver als das Schloss Maria Loretto am Wörthersee, prestigeträchtiger als das EM-Stadion. Und Ende Juni meldete Immo-Investor Siegfried Stieglitz Interesse an (wir berichteten): „Wenn eine Kommune mehr Sorgen als Freude mit einem Projekt hat, kann man sie von den Sorgen erlösen.“
Bürgermeister Christian Scheider erteilte dem eine Absage: „Ein Verkauf ist schwer vorstellbar.“ Die Klagenfurter sehen das gleich: In unserer Leserbefragung sprachen sich nur 28 Prozent dafür, 68 Prozent dagegen aus. Einzig NEOS-Wähler konnten sich mit 56 Prozent Zustimmung für die Idee erwärmen. Besonders ablehnend stimmten ÖVP-Wähler mit 78 Prozent „Nein“ ab.
Und beim Schloss Maria Loretto war die Stimmung noch eindeutiger: 19 Prozent „Ja“, 78 Prozent „Nein“. Wieder waren ÖVP-Wähler mit 87 Prozent die entschlossensten Gegner, FPÖ-Wähler und Männer mit jeweils 23 Prozent „Ja“ am ehesten für einen Verkauf zu begeistern.
Damit dürften beide Bauten auch für künftige Generationen sicher in öffentlicher Hand bleiben – nun müssen die Sparmaßnahmen greifen und die Zahlungsunfähigkeit verhindert werden. Sonst könnte es tatsächlich zu einem Ausverkauf kommen …
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.