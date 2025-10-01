Formel 1: Überraschender Wechsel bei Red Bull?

Albon erneut im Gespräch

Laut dem Bericht lotete Red Bull bereits 2023 eine Rückkehr von Albon aus. Zuletzt soll es in den vergangenen Wochen wieder Kontakt gegeben haben. Die Idee wird angeblich vom thailändischen Anteilseigner Chalerm Yoovidhya unterstützt. Die Chancen auf einen kurzfristigen Wechsel gelten allerdings als gering, nicht zuletzt wegen der unklaren Zukunftsperspektiven des Rennstalls unter den neuen Regularien.