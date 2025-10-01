Drama in Indonesien: Zahl der Vermissten steigt

Beim Gießen einer Betondecke

Das Internat auf der Hauptinsel Java, an dem noch gebaut wurde, war plötzlich in sich zusammengefallen. Das Unglück ereignete sich während des Gießens einer Betondecke, als Medienberichten zufolge offenbar eine tragende Säule nachgab. An dem neu gebauten Gebäude wurden noch Arbeiten am 4. Stock verrichtet, es wurde aber bereits für den Unterricht genutzt.