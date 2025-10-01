Trump-Regierung begab sich in den „Shutdown“

Wie lange der „Shutdown“ diesmal andauern werde, sei ungewiss, teilte Behördenchef Russell Vought mit. Vought gilt als ein wichtiger Strippenzieher der Trump-Regierung. Das von ihm geführte Haushaltsamt hatte laut US-Medien bereits vor dem „Shutdown“ Bundesbehörden angewiesen, auch dauerhafte Stellenstreichungen ins Auge zu fassen – ganz im Einklang mit Trumps rigorosem Sparkurs, infolgedessen schon in seinen ersten Amtsmonaten zahlreiche Beamte ihre Posten verloren hatten. Vought machte in seinem Schreiben die gegnerischen Demokraten für die Situation verantwortlich und sprach von „wahnwitzigen politischen Forderungen“ der Gegenseite.