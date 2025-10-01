Tirols Weltmeisterin: „Liebe ist der größte Preis“

„Mein Becken und mehrere Wirbel waren zertrümmert“

Am 15. November 2004 lag ich im grellen Neonlicht der Aufnahme-Station eines kleinen Krankenhauses in Sibirien und wartete auf die ärztliche Entscheidung und meine Operation. Bei jeder minimalen Bewegung schossen mir Schmerzen durch den Körper. Meine Beine fühlten sich an wie in einer dicken Watte-Schicht eingepackt und fremd. Mein Becken und mehrere Wirbel waren zertrümmert. Seitdem kann ich mit meinen Beinen weder laufen, tanzen noch Treppen steigen. Ich rolle durch mein neues Leben. Und oh, Schock: Ich brauche einen Katheter, um meine Blase zu entleeren.