„Thrilla in Manila”: Der beste Kampf aller Zeiten

Vor 50 Jahren erlebte die Welt ein episches Duell mit Fäusten: Der „Thrilla in Manila“ zwischen Muhammad Ali und Joe Frazier gilt als der beste, brutalste und berüchtigtste Boxkampf aller Zeiten. Zwei Erzfeinde im Ring, ein Diktator in der Loge, hunderte Millionen Fans weltweit vor den TV-Geräten – das ist der Stoff, aus dem Legenden sind.
Die tropische Sonne brennt unerbittlich. 35 Grad in den frühen Morgenstunden. Die Luftfeuchtigkeit erinnert an ein Gewächshaus. Dazu 28.000 euphorisierte Fans und gleißendes TV-Licht. Die Klimaanlage im bis auf den letzten Platz gefüllten Araneta Coliseum hat nicht die geringste Chance. Der (zu) oft gebrauchte Stehsatz, wonach Schweiß von der Decke tropfe, entspricht an jenem 1. Oktober 1975 in der philippinischen Hauptstadt Manila ausnahmsweise der Wahrheit. Hier treffen sich Muhammad Ali (33) und Joe Frazier (31) zu einem epochalen Kräftemessen, das beide Sportler an ihre physischen und psychischen Grenzen bringen und als „Thrilla in Manila“ in die Geschichtsbücher eingehen wird.
