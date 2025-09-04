Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Patientenanwalt-Kritik

„Unwürdige“ Wartezeiten in Spital und Ordi in Wien

Wien
04.09.2025 15:30
Ewiges Warten, mehrmaliges Vertrösten: Der Leidensdruck bei Patienten in Wien steigt
Ewiges Warten, mehrmaliges Vertrösten: Der Leidensdruck bei Patienten in Wien steigt(Bild: Jeff Mangione / KURIER / picturedesk.com)

Kunstfehler durch gestresste Ärzte, allein gelassene Patienten durch zu wenig Pflegekräfte – und vor allem „enorme Wartezeiten“: Dafür macht Wiens Patientenanwalt Gerhard Jelinek den Personalmangel und damit die Politik verantwortlich, gerade auch abseits von Wien.

0 Kommentare

Zweiklassenmedizin ist für Wiens Patientenanwalt Gerhard Jelinek längst Realität: „Enorme Wartezeiten“ und mehrmalige Verschiebungen bei Operationen und anderen Behandlungen ließen die Zahl von Wahlärzten, Zusatzversicherungen und anderen privat bezahlten Gesundheitsdienstleistungen explodieren, konstatiert Jelinek in seinem neuen Jahresbericht. Das sei ein „unwürdiger“ Zustand in einem solidarischen öffentlichen Gesundheitssystem.

Personalmangel als Wurzel allen Übels
„Hauptthema ist und bleibt der Personalmangel – das ist kein Ruhmesblatt für das System“, stellt Jelinek klar. Der sei auch bei den meisten anderen Beschwerden die Wurzel des Übels: Klagen über mangelnde Kommunikation mit Patienten, ratlos machendes Entlassungsmanagement, überfüllte oder Patienten abweisende Ordinationen und nicht zuletzt Kunstfehler seien vor allem auf die Überlastung von zu wenigen Pflegekräften und Ärzten, im niedergelassenen wie auch im Spitalsbereich, zurückzuführen.

„Extremfälle“

In seinem Bericht listet Jelinek ein paar „Extremfälle“ für langes Warten im Spitalsbetrieb auf:

  • 20 Monate Wartezeit – und dreimalige Verschiebung – auf einen Termin für eine Wirbelsäulen-OP,
  • die dreimalige Verschiebung einer Hernien-OP bei einem Jugendlichen, die einmal in 26-stündiger Zwangsnüchternheit resultierte,
  • in mehreren Fällen bis zu acht Monate Wartefrist bis zu einem Ersttermin in einer HNO-Ambulanz und
  • das mehrwöchige Warten eines 59-Jährigen auf einen neurochirurgischen Eingriff unter schwersten Schmerzen – sodass er am Ende durch die nötige Schmerzmitteleinnahme in ein Delirium verfiel.

„Sollte uns das Geld ausgehen, reagiert die Politik vielleicht einmal“
Einzelne Kunstfehler-Fälle listet der Bericht seit heuer nicht mehr auf. Um das Interesse nicht „zu Unrecht“ auf Einzelfälle statt auf allgemeine Probleme zu lenken. Ohnehin sind aber Beschwerden über Behandlungsfehler merkbar zurückgegangen: Insgesamt waren es 880. Davon haben sich 452 als unbegründet erwiesen, 48 als begründet, und 366 sind noch in Verhandlung. Ausgezahlt wurde trotz geringerer Fallzahlen mehr Geld als im Vorjahr, nämlich 3,25 Millionen Euro.

Zitat Icon

Ich fürchte, der Leidensdruck bei den Patienten muss noch so groß werden, dass die Politik gar keine andere Wahl mehr haben wird als zu reagieren. 

Patientenanwalt Gerhard Jelinek

Bild: HANS PUNZ

Fast eine Million der Entschädigungszahlungen kam aus dem Patientenentschädigungsfonds, der bei Fällen unklarer Verantwortung zum Tragen kommt und dessen Finanzierung seit über 20 Jahren nicht valorisiert wurde. Die beträchtliche Summe rechtfertigt Jelinek gerade damit, dass er seine Mitarbeiter ermutige, trotz versiegender Mittel ordentliche Wiedergutmachungszahlungen zu leisten: „Sollte uns das Geld ausgehen, reagiert die Politik vielleicht einmal.“

Hitparade der Beschwerden

Mit 207 Meldungen führt das AKH unter Wiens öffentlichen Spitälern die Beschwerdestatistik an.

Bezieht man jedoch die Zahl der behandelten Patienten – mehr als doppelt so viel wie die Klinik Donaustadt als zweitgrößtes Spital – mit ein, ergibt sich eine andere Reihung: mit der Klinik Floridsdorf als Beschwerde-Höhepunkt, gefolgt von der Klinik Ottakring, der Klinik Penzing, der Klinik Donaustadt, der Klinik Landstraße, der Klinik Favoriten, dann dem AKH, und der Klinik Hietzing als städtischem Spital mit den wenigsten Beschwerden.

Dem Vergleich stellen sich allerdings nur die Wigev-Spitäler. Alle anderen Spitalsbetreiber, von Versicherungsträgern bis zu Ordensgemeinschaften, wollen ihre Zahlen nicht mit dem Patientenanwalt teilen.

Überhaupt ging Jelinek mit der Politik hart ins Gericht: Taktiererei, Tauziehen und Kräftemessen zwischen Bund und Ländern, einzelnen Bundesländern – Stichwort Gastpatienten – oder auch der ÖGK und der Ärztekammer geschähen allesamt nur auf dem Rücken einer Gruppe: der Patienten, deren Leidensdruck ständig steige.

Zitat Icon

Ich nehme die Anregungen des Patientenanwalts sehr ernst. Bei über fünf Millionen Behandlungen jährlich braucht es diese Anlaufstelle für die rund 1000 Beschwerden. 

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ)

Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

ÖVP „alarmiert“, FPÖ fordert Hacker-Ablöse
„Alarmiert“ aufgrund des Berichts zeigte sich die Wiener ÖVP. Es sei an der Zeit für „echte Reformen“ im Wiener Gesundheitssystem, sagte Landesparteichef Markus Figl. Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec mahnte, die „Schieflage“ müsse ein Ende finden: Ausbildungsstellen müssten vollständig besetzt werden, darüber hinaus brauche es flexible Arbeitszeitmodelle und ein modernes Datenmanagement.

Eine Personaloffensive forderte auch die FPÖ und meinte, Gesundheitsstadtrat Peter Hacker solle, wenn schon nicht auf andere, so zumindest auf seinen eigenen Patientenanwalt hören – und andernfalls den Hut nehmen.

Lesen Sie auch:
Der Wiener Gesundheitsverbund tut, was er kann, um der Personalnot in den Spitälern Herr zu ...
Krone Plus Logo
Neue Zahlen
Wiens Spitäler werden die Personalnot nicht los
29.07.2025
Neue Unfallchirurgie
Klinik Ottakring: Mega-Umbau nimmt Formen an
21.07.2025

Nur zwei Dinge haben sich laut Jelinek im letzten Jahr in Wiens Gesundheitslandschaft verbessert: Wartezeiten bei radiologischen Untersuchungen und die Gürtelrose-Impfung, „damit sind wir mit den guten Nachrichten auch schon wieder am Ende.“ Zugleich unterstreicht er: „Grundsätzlich“ sei die Qualität der Versorgung in Wien immer noch „in Ordnung“.

Für das Böhler-Debakel finden sich im Bericht starke Worte
Für das Böhler-Debakel finden sich im Bericht starke Worte(Bild: Lukas Zimmer)

Vernichtende Kritik an AUVA-Chef
Jelinek bleibt in seinem 79-seitigen Bericht stets sachlich – außer wenn es um die Schließung des Böhler-Spitals durch AUVA-Geschäftsführer Alexander Bernart geht. Er wird als einzige (!) Person im ganzen Bericht namentlich vorgeführt und sein Vorgehen als „nicht annähernd so, wie das von einem professionellen Spitalsbetreiber zu erwarten gewesen wäre“, gebrandmarkt: Es habe in dem Fall an Zeitmanagement, Empathie, Transparenz und Ehrlichkeit gefehlt, so Jelinek, der auch Bernarts mangelnde Gesprächsbereitschaft publik macht. Dass die AUVA ihre Versprechen zum Böhler-Neubau einhalten werde, erscheine „aus heutiger Sicht zweifelhaft“.

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
15° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
14° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
15° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
13° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
12° / 29°
Symbol wolkenlos

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
171.619 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
156.113 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
152.132 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1739 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1305 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1108 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Mehr Wien
Patientenanwalt-Kritik
„Unwürdige“ Wartezeiten in Spital und Ordi in Wien
Wie es weitergeht
Nach Not-OP: Drei Szenarien für Karl-Heinz Grasser
Aufregung im Prater
20-Jähriger bedroht: Frau zückt plötzlich Waffe
57 Kilo Marihuana
Drei Festnahmen nach Drogen-Razzia in Wien
Tiergarten Schönbrunn
Süße Mangusten-Babys flitzen durchs Gehege!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf