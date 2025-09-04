„Unwürdige“ Wartezeiten in Spital und Ordi in Wien

Zweiklassenmedizin ist für Wiens Patientenanwalt Gerhard Jelinek längst Realität: „Enorme Wartezeiten“ und mehrmalige Verschiebungen bei Operationen und anderen Behandlungen ließen die Zahl von Wahlärzten, Zusatzversicherungen und anderen privat bezahlten Gesundheitsdienstleistungen explodieren, konstatiert Jelinek in seinem neuen Jahresbericht. Das sei ein „unwürdiger“ Zustand in einem solidarischen öffentlichen Gesundheitssystem.

Personalmangel als Wurzel allen Übels

„Hauptthema ist und bleibt der Personalmangel – das ist kein Ruhmesblatt für das System“, stellt Jelinek klar. Der sei auch bei den meisten anderen Beschwerden die Wurzel des Übels: Klagen über mangelnde Kommunikation mit Patienten, ratlos machendes Entlassungsmanagement, überfüllte oder Patienten abweisende Ordinationen und nicht zuletzt Kunstfehler seien vor allem auf die Überlastung von zu wenigen Pflegekräften und Ärzten, im niedergelassenen wie auch im Spitalsbereich, zurückzuführen.