Wie es bei Faserhersteller Lenzing weitergeht

Einspruch gegen Kündigung möglich

Freilich steht es den Betroffenen auch frei, Sozialplan und Stiftung nicht zuzustimmen und gegen die Kündigung Einspruch zu erheben. Aktuell laufen die Beratungsgespräche mit den Betriebsräten. „Die Leute haben jetzt Ängste. Die erste Frage ist: Wie schaut es draußen am Arbeitsmarkt aus und was steht mir zu? Und Kollegen, die schon lange im Unternehmen sind, sind in erster Linie sehr enttäuscht“, erzählt Gruber.