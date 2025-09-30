Rekordvertrag für Rossis Sturmpartner bei Wild

Kaprisow hat in der vergangenen Saison in 41 Spielen 25 Tore und 31 Assists verbucht und gilt als bester Spieler in der Geschichte der Wild. Der 28-Jährige bildet in der Vorbereitung für die am 7. Oktober beginnende NHL-Saison mit dem Vorarlberger Center Marco Rossi und Matt Boldy die erste Sturmreihe von Minnesota. Rossi, in der vergangenen Saison mit 24 Toren und 36 Assists hinter Boldy zweitbester Scorer seines Teams, hat Ende August einen Dreijahresvertrag über 15 Mio. Dollar unterzeichnet.