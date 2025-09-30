Grabher gibt in Kalabrien gerade mal vier Games ab

Die Dornbirnerin (WTA-Nr. 121) erwischte gegen die Italienerin, die sich als Nummer 667 der Welt durch die Quali hatte kämpfen müssen, alles andere als einen guten Start. Gleich ihr erstes Servicegame musste sie abgeben. Was allerdings nicht mehr als ein Ausrutscher war, nutzte die 29-Jährige doch direkt die Chancen, um das Rebreak zum 1:1 zu machen. Nachdem Grabher ihrer Gegnerin den Aufschlag zum 4:2 abnahm, schien der Gewinn des ersten Satzes zum Greifen nah. Doch diesmal schaffte Chiesa das postwendende Rebreak. Davon ließ sich die Vorarlbergerin aber nicht aus der Ruhe bringen und breakte erneut zum 5:3. Im neunten Game bewies sie dann Nerven, wehrte gleich drei Breakbälle ab und verwertete schließlich nach 47 Minuten ihren zweiten Satzball zum 6:3.