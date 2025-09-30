Tschofenig fliegt Olympia-Winter mit neuen Skiern!

„Passen perfekt zu uns“

Neben Tschofenig wird auch Planica-Doppelweltmeister Timi Zajc das Nordic Team von Marcel Hirscher verstärken. „Mich freut es extrem, die beiden im Team zu haben. Nicht nur, weil Tschofi und Zeko herausragende Athleten sind, sondern weil sie auch vom Mindset her wirklich perfekt zu uns passen“, freut sich Hirscher, der sich aktuell auf Hochtouren für sein Comeback vorbereitet.