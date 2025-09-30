Vorteilswelt
Gesamtweltcup-Sieger

Tschofenig fliegt Olympia-Winter mit neuen Skiern!

Ski Nordisch
30.09.2025 17:00
Daniel Tschofenig fliegt künftig auch im Weltcup mit Hirschers Ski-Marke VanDeer.
Daniel Tschofenig fliegt künftig auch im Weltcup mit Hirschers Ski-Marke VanDeer.(Bild: Tröster Andreas)

ÖSV-Superadler Daniel Tschofenig wird künftig mit Latten von VanDeer, der Ski-Marke von Marcel Hirscher, im Olympia-Winter von den Schanzen springen.

0 Kommentare

Der Tournee- und Gesamtweltcup-Sieger hatte die neuen Skier bereits beim Sommer-Grand-Prix in Predazzo (ITA) auf der Olympia-Schanze getestet. Und war damit offensichtlich mehr als zufrieden.

„Passen perfekt zu uns“
Neben Tschofenig wird auch Planica-Doppelweltmeister Timi Zajc das Nordic Team von Marcel Hirscher verstärken. „Mich freut es extrem, die beiden im Team zu haben. Nicht nur, weil Tschofi und Zeko herausragende Athleten sind, sondern weil sie auch vom Mindset her wirklich perfekt zu uns passen“, freut sich Hirscher, der sich aktuell auf Hochtouren für sein Comeback vorbereitet.

Daniel Tschofenig
Daniel Tschofenig(Bild: Tröster Andreas)

„Da haben alle dieses Passion-Gen für Entwicklung“
„Für mich geht es nach der Mega-Saison darum, wirklich jede Optimierungschance für den Olympiawinter zu nützen. Dieses Potenzial spüre ich bei VanDeer-Red Bull Sports: Da haben alle dieses Passion-Gen für Entwicklung und ich bin sehr froh, Teil dieses Teams zu sein.“

Timi Zajc sagt: „Es ist wieder ein Winter mit einem Großereignis und ich wusste: Ich brauche einen neuen Impuls, ein Upgrade, einen neuen Horizont. VanDeer-Red Bull Sports lebt diese Einstellung. Es macht mich stolz, Teil dieser Story und dieses Teams zu sein.

Timi Zajc
Timi Zajc(Bild: GEPA)

Die Skispringer starten am 21. November in Lillehammer mit einem Mixed-Team-Bewerb in die Saison. Anschließend folgt der Spannungsaufbau bis zum Höhepunkt des Winters, den olympischen Sprungbewerben in Predazzo.

