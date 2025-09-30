Tschofenig fliegt Olympia-Winter mit neuen Skiern!

ÖSV-Superadler Daniel Tschofenig wird künftig mit Latten von VanDeer, der Ski-Marke von Marcel Hirscher, im Olympia-Winter von den Schanzen springen.
Der Tournee- und Gesamtweltcup-Sieger hatte die neuen Skier bereits beim Sommer-Grand-Prix in Predazzo (ITA) auf der Olympia-Schanze getestet. Und war damit offensichtlich mehr als zufrieden.
„Passen perfekt zu uns“
Neben Tschofenig wird auch Planica-Doppelweltmeister Timi Zajc das Nordic Team von Marcel Hirscher verstärken. „Mich freut es extrem, die beiden im Team zu haben. Nicht nur, weil Tschofi und Zeko herausragende Athleten sind, sondern weil sie auch vom Mindset her wirklich perfekt zu uns passen“, freut sich Hirscher, der sich aktuell auf Hochtouren für sein Comeback vorbereitet.
„Da haben alle dieses Passion-Gen für Entwicklung“
„Für mich geht es nach der Mega-Saison darum, wirklich jede Optimierungschance für den Olympiawinter zu nützen. Dieses Potenzial spüre ich bei VanDeer-Red Bull Sports: Da haben alle dieses Passion-Gen für Entwicklung und ich bin sehr froh, Teil dieses Teams zu sein.“
Timi Zajc sagt: „Es ist wieder ein Winter mit einem Großereignis und ich wusste: Ich brauche einen neuen Impuls, ein Upgrade, einen neuen Horizont. VanDeer-Red Bull Sports lebt diese Einstellung. Es macht mich stolz, Teil dieser Story und dieses Teams zu sein.
Die Skispringer starten am 21. November in Lillehammer mit einem Mixed-Team-Bewerb in die Saison. Anschließend folgt der Spannungsaufbau bis zum Höhepunkt des Winters, den olympischen Sprungbewerben in Predazzo.
