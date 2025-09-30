Mechanik der Panik: Wenn Massen tödlich werden

Am Samstagabend kam es auf dem Münchner Oktoberfest zu chaotischen Szenen: Gegen 17 Uhr drängten sich so viele Menschen auf der Theresienwiese, dass Besucher plötzlich weder vor noch zurückkonnten. Einige schrien, andere erlitten Panikattacken – viele dachten sogar, es handle sich um einen Amoklauf. „Kein Vor oder Zurück, nur massiven Druck von allen Seiten“, schildert Markus Lindinger die dramatischen Minuten. Der Oberösterreicher war mitten in der Menschenmenge gefangen: „Rund um uns wurde geweint und geschrien. Niemand wusste, was gerade passiert.“