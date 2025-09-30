Schreckliches Erdbeben erschüttert die Philippinen

Angst vor Tsunami machte sich breit

Der staatliche seismologische Dienst warnte vor einer möglichen „geringfügigen Störung des Meeresspiegels“ und forderte die Bewohner der zentralen Inseln Leyte, Cebu und Biliran auf, „sich vom Strand fernzuhalten und nicht an die Küste zu gehen“. Die Provinzregierung von Cebu meldete, dass ein Geschäftsgebäude und eine Schule in Bantayan eingestürzt seien. Zudem seien mehrere Dorfstraßen beschädigt worden. Das Pazifische Tsunami-Warnzentrum erklärte, dass von dem Erdbeben keine Tsunami-Gefahr ausgehe. Nach dem ersten Beben registrierte USGS vier Erdbeben der Stärke 5,0 oder mehr in der Region.