Wie ein neuer Motor das E-Biken sicherer macht

Genussradeln im Ybbstal

Meine Teststrecke, der Ybbstalradweg, zählt zweifellos zu den beliebtesten Radwegen Niederösterreichs und führt 107 Kilometer weit von Ybbs an der Donau bis nach Lunz am See. Ich radelte die liebevoll genannte „Perle des Ybbstal“, die 55 Kilometer lange Strecke von Waidhofen an der Ybbs bis Lunz am See, entlang der alten Bahntrasse. Über alte Viadukte, durch kleine Tunnel und ständig begleitet von der rauschenden Ybbs. Links und rechts locken Flussbäder, alte Hammerwerke erinnern an die Industriegeschichte der Region. Und immer wieder diese Ausblicke: saftig grüne Wiesen, bewaldete Hänge, am Ende der wunderschöne, tiefblaue Lunzer See.