Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für alle E-Biker

Helmpflicht? Streit um Sicherheit und Freiheit!

Radkrone
25.09.2025 16:28
Während die Regierung mit einer Helmpflicht liebäugelt, setzt die Fahrradbranche auf ...
Während die Regierung mit einer Helmpflicht liebäugelt, setzt die Fahrradbranche auf Eigenverantwortung (gestellte Aufnahme).(Bild: Wallner Hannes)

Verkehrsminister Peter Hanke denkt laut über eine Helmpflicht für E-Biker nach. Klingt nach mehr Sicherheit – könnte aber fatale Folgen haben.

0 Kommentare

Eine Helmpflicht gilt in Österreich nur für Kinder bis zwölf Jahren. Wer älter ist, darf ohne Kopfschutz radeln. Das könnte sich ändern, denn der Verkehrsminister sieht „eine besondere Gefahr bei E-Bikes“ – wegen höherer Geschwindigkeit und immer mehr Unfällen.

Die Fahrradbranche läuft dagegen Sturm. Die ARGE Fahrrad, das Sprachrohr der Fahrrad-Industrie, warnt: Mit der Pflicht würde das Radfahren massiv einbrechen. In Australien sank die Zahl der Radler nach Einführung der Helmpflicht um 40 Prozent.

Der VCÖ befürchtet, dass Radfahrer ohne Helm bei Unfällen automatisch Mitschuld sein würden und die Radlobby erinnert, dass alle 20 tödlichen E-Bike-Unfälle 2024 auf Straßen passierten. Die Forderung ist eindeutig: mehr Radwege, mehr Tempo 30 und sichere Kreuzungen.

Beim Radeln in der Freizeit schützen schon jetzt viele E-Biker in Österreich ihren Kopf mit ...
Beim Radeln in der Freizeit schützen schon jetzt viele E-Biker in Österreich ihren Kopf mit einem modischen Fahrradhelm.(Bild: Wallner Hannes)

Beobachtungen der „Radkrone“ zeigen weiters ein klares Muster: Im Freizeitmodus tragen E-Biker in Österreich sehr wohl Helm – etwa auf Touren entlang von Radwegen oder bei Ausfahrten in die Berge. Doch auf den kurzen Wegen des Alltags, etwa die fünf Minuten zum Supermarkt, wird der Kopfschutz oft weggelassen. Diese Spontanität könnte eine Pflicht im Keim ersticken.

Bewusstseinsbildung funktioniert 
Ein Blick ins Ausland zeigt, dass Zwang nicht der einzige Weg ist. In der Schweiz tragen 70 Prozent freiwillig einen Radhelm, beim Skifahren in Österreich sogar 90 Prozent – ganz ohne Pflicht. Die Lösung der Branche: Aufklärung, Anreize, Vorbilder. Helm tragen soll cool werden – nicht vorgeschrieben. Offen bleibt. Zwingt die Regierung die Menschen oder vertraut sie auf Eigenverantwortung?

Helm-Entwickler:
„Wer ihn nicht mag, trägt ihn nicht!“

Aus Styropor wurde Hightech: Der Fahrradhelm ist heute leichter, sicherer und smarter denn je.

Ganze Engineering-Teams arbeiten heute drei Jahre und länger an neuen Modellen. „Die Entwicklung eines Fahrradhelms ist ein vollwertiges Forschungsprojekt“, weiß Jose Pereira, der in der Schweiz für die Helm-Entwicklung bei Scott verantwortlich ist. „Wir nutzen Computer-Simulationen, Vorabtests, Prototypen und umfassende Optimierungen.“

Pereira: „Wir setzen von Beginn an auf einen großen Sicherheitsabstand zu den geforderten Normen. So haben wir eine sichere Basis, die linearen und rotatorischen Kräfte abzufedern.“

Zitat Icon

Skihelme helfen uns bei der Entwicklung zu verstehen, wie die ideale Belüftung für verschiedene Einsatzbereiche aussieht, etwa beim Pendeln mit dem Rad im Winter.

Jose Pereira, Scott Sports

Bild: Scott

Systeme wie MIPS oder Wabenkonstruktionen wie Koroyd helfen zusätzlich. Doch moderne Helme schützen nicht nur – sie sehen auch besser aus, sind leichter und angenehmer zu tragen. „Wenn der Helm nicht gefällt, wird er nicht verwendet. Deshalb setzen wir auf Design, Komfort und geringes Gewicht“, so Pereira.

Einen Fahrradhelm neu zu entwickeln, ist längst ein vollwertiges Forschungsprojekt.
Einen Fahrradhelm neu zu entwickeln, ist längst ein vollwertiges Forschungsprojekt.(Bild: Scott)
Die Entwicklung beginnt meist mit der Anfertigung von Skizzen.
Die Entwicklung beginnt meist mit der Anfertigung von Skizzen.(Bild: Scott)
(Bild: Scott)
Bevor die Helmform am Computer weiterentwickelt wird.
Bevor die Helmform am Computer weiterentwickelt wird.(Bild: Scott)
Danach werden Prototypen produziert.
Danach werden Prototypen produziert.(Bild: Scott)
Danach werden die unterschiedlichen Modelle ausprobiert.
Danach werden die unterschiedlichen Modelle ausprobiert.(Bild: Scott)
Bevor es an die Feinarbeit geht.
Bevor es an die Feinarbeit geht.(Bild: Scott)

Und die Zukunft? Sensoren zur Sturzerkennung integrierte Beleuchtung oder Navigation sind denkbar. Doch der Entwickler warnt vor übertriebenem Technikspielzeug: „Wir wollen nur Features, die den Radfahrern auch echten Mehrwert bringen.“

Todessturz am Radweg
Tiroler Ersthelfer schildert: „Hätte die Radfahrerin einen Helm getragen, würde sie wohl noch leben“

Ein Sommertag, wie ihn Radfahrer genießen: von Südtirol nach Lienz, 40 Kilometer meist bergab. Doch was als Ausflug beginnt, endete für eine Italienerin am 31. Juli in einer Katastrophe.

Ein Tiroler, der als Ersthelfer dabei war, schilderte der „Radkrone“ jene Minuten, die er nie wieder vergessen wird: „Ich war selbst mit dem Rad unterwegs, als ich sah, wie die Frau vor mir ins Straucheln kam, über den Lenker flog und mit dem Kopf auf den Asphalt prallte.“

Die 53-Jährige trug keinen Helm – so wie fast alle, denn der Drauradweg ist für Italiener wie ein Familienpicknick auf zwei Rädern – sie fahren nebeneinander, plaudern, gestikulieren, schauen einander an – sie wollen ja nur nach Lienz rollen.

„Aber bei Gefälle haben sie schnell 40 km/h drauf“, so der Tiroler: „Die Frau war bewusstlos, die Schädeldecke gebrochen, Blut lief über den Radweg. Ich habe den Notruf gewählt, die Leitstelle gab mir Anweisungen. Ihr Mann und die zwei Kinder standen daneben, schrien, waren völlig hilflos. Ich werde nie vergessen, wie verzweifelt die 13-jährige Tochter auf die Mutter geblickt hat.“

Nach 20 Minuten kam der Notarzt – es waren quälend lange Minuten. Die Frau wurde schließlich nach Innsbruck geflogen. Doch die Verletzungen waren zu schwer.

Schon am 18. August, nur wenige Meter vom Unglücksort entfernt, kam es laut dem Tiroler erneut zu einem Sturz. „Wieder eine Italienerin, diesmal zum Glück nur mit einem Cut an der Stirn. Wieder kein Helm und wieder ich am Telefon mit der Rettung.“

Porträt von Hannes Wallner
Hannes Wallner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Volonaut Airbike
Das „Flugmotorrad“ ist echt, der Preis leider auch
Katy Perry wagt sich bei Auftritten mehrmals in die Lüfte – auf einem Schmetterling reitend aber ...
Bei Konzerteinlage
Katy Perry stürzt fast mit Riesenschmetterling ab
Cop-Cam-Video zeigt:
Held zieht Mann aus brennendem Wrack
Alles nur Fake!
Nach „Panda-Hunden“: Zoo malt Esel wie Zebra an
Beni Hafner alias Oimara sorgte mit „Wackelkontakt“ für einen Hit in den Skihütten.
Krone Plus Logo
Abgehen zu Möbelstück
„Ich wusste sofort, dass dieses Lied ein Hit wird“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
269.893 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
205.105 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
175.369 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1815 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1713 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1436 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Mehr Radkrone
Für alle E-Biker
Helmpflicht? Streit um Sicherheit und Freiheit!
Krone Plus Logo
Von Drohne auf Fahrrad
So fährt sich der neue Avinox M1 E-Bike-Antrieb!
Bronze trotz Interview
Mit Skistar Hannes Reichelt bei der E-Bike WM
Austria on Bike
Starkes Lebenszeichen unserer Fahrradbranche
Giro d’Monte 2025
Rennluft in Mariazell: Fest für alle Mountainbiker
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf