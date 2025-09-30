Vorarlbergs Senioren überholen die Niederlande

Vorarlbergs Seniorinnen und Senioren sind auf dem Fahrrad richtig flott unterwegs – und das auf einem Niveau, von dem andere Bundesländer nur träumen können. Laut Mobilitätsorganisation VCÖ legen die über 65-Jährigen in Vorarlberg 27 Prozent ihrer Alltagswege mit dem Rad zurück – mehr als die Altersgruppe in den Niederlanden, wo es nur 26 Prozent sind. Zum Vergleich: In der Steiermark sind es sieben Prozent, in Oberösterreich acht und in Salzburg zwölf Prozent.