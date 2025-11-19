Stahlwerk der Voest stand mehrere Stunden still

Kleiner Brand, große Wirkung: Dienstagnachmittag ist das Stahlwerk der voestalpine in Linz einige Stunden stillgestanden, weil es aufgrund von Wartungsarbeiten in einem Kabelschacht zu einem lokalen Kabelbrand gekommen war.
Die Betriebsfeuerwehr löschte den Brand rasch. Deutlich länger dauerte es aber, das Werk wieder zum Laufen zu bringen. Am Mittwoch waren zwei von drei Hochöfen wieder voll hochgefahren und auch der dritte wieder am Weg zum Vollbetrieb, berichtete das Unternehmen.
Keine Verletzten
Die aus dem Vorfall resultierende geringere Kuppelgasmenge der Hochöfen wurde durch Erdgas aus dem eigenen Speicher kompensiert. Personen wurden nicht verletzt, die Versorgung der Kunden ist gewährleistet, betonte das Unternehmen. Den Mitarbeitenden sei es gelungen, die Störung durch den Kabelbrand innerhalb weniger Stunden zu beheben.
