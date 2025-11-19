Stahlwerk der Voest stand mehrere Stunden still

Keine Verletzten

Die aus dem Vorfall resultierende geringere Kuppelgasmenge der Hochöfen wurde durch Erdgas aus dem eigenen Speicher kompensiert. Personen wurden nicht verletzt, die Versorgung der Kunden ist gewährleistet, betonte das Unternehmen. Den Mitarbeitenden sei es gelungen, die Störung durch den Kabelbrand innerhalb weniger Stunden zu beheben.