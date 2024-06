AfD-Spitzenkandidat Krah fliegt aus Delegation

„Ich wünsche meinen neu gewählten Abgeordnetenkollegen viel Erfolg bei ihrem Versuch, ohne mich wieder in die ID-Gruppe einzutreten. Ich halte diesen Weg für falsch und ein verheerendes Signal an unsere Wähler, besonders an unsere jungen Wähler“, schrieb der Politiker zu einem Video auf der Plattform X.



Hier sehen Sie das Posting von Maximilian Krah.