Merz „froh“, wieder in Deutschland zu sein

Nach seiner Rückkehr aus Bélem äußerte sich Merz auf einem Handelskongress in Berlin zu seinen Eindrücken von der armen Millionenstadt am Amazonas. „Ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt: ,Wer von euch würde denn gerne hierbleiben?‘ Da hat keiner die Hand gehoben“, sagte er. „Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen von diesem Ort, an dem wir da waren, in der Nacht von Freitag auf Samstag wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind.“ In Deutschland lebe man „in einem der schönsten Länder der Welt“.