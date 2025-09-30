Feuerwehr musste zum Unfallwrack absteigen

Nur mit Leitern konnten Feuerwehrleute im Salzkammergut zu einem Unfallwrack und dem eingeschlossenen Lenker gelangen. Dieser war über eine mehrere Meter tiefe, steile Böschung gestürzt und sein Wagen lag am Dach in einem Bachbett. Für die Pkw-Bergung benötigte man dann noch einen Kran.