Große Wettersorgen

Unwetter-Alarm! La-Liga-Spiel in Valencia abgesagt

La Liga
29.09.2025 17:41
Das Estadio Mestalla zu Valencia – am Montag NICHT Schauplatz des Duells von FC Valencia und ...
Das Estadio Mestalla zu Valencia – am Montag NICHT Schauplatz des Duells von FC Valencia und Real Ovideo …(Bild: GEPA)

Was für ein Malheur: Das für Montagabend angesetzte spanische La-Liga-Spiel zwischen Valencia und Oviedo ist aufgrund einer Unwetter-Warnung abgesagt worden!

n der Region Valencia wurden starke Regenfälle erwartet, die Behörden riefen Alarmstufe Rot aus.

Das Duell zwischen dem Tabellen-12. Valencia und dem Liga-Vorletzten Oviedo soll nun am Dienstag nachgetragen werden.

