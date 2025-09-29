Brutaler Drogen-Clan steht in Leoben vor Gericht

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen startete Montagvormittag am Straflandesgericht Leoben der Prozess gegen vier Köpfe eines großen Drogenrings. Ein riesiges Polizeiaufgebot ist vor Ort, jedes Auto wird kontrolliert. Weil es angesichts der enormen Drogenmengen und Gewalttätigkeit des Clans um hohe Strafandrohungen geht, wird vor einem Geschworenengericht verhandelt – bei Suchtgiftdelikten keine Alltäglichkeit.