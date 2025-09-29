Laa an der Thaya muss Trinkwasser abkochen

Wasser drei Minuten abkochen

Aus Sicherheitsgründen wurde festgelegt, dass das Leitungswasser derzeit nur nach einer sicheren Desinfektion als Trinkwasser verwendet werden darf.

„Bitte kochen Sie das Wasser dafür mindestens drei Minuten sprudelnd ab. Erst danach ist es unbedenklich zum Trinken und für die Zubereitung von Speisen geeignet“, warnt die Gemeinde.