Laa an der Thaya muss Trinkwasser abkochen

Im gesamten Stadtgebiet Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach) in NÖ muss ab sofort das Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversorgung abgekocht werden.
Aus bisher ungeklärter Ursache ist das Leitungswasser von Laa an der Thaya derzeit mit Enterokokken belastet. Das sei laut Gemeinde im Hochbehälter in Neudorf bei einer Probe festgestellt worden.
Wasser drei Minuten abkochen
Aus Sicherheitsgründen wurde festgelegt, dass das Leitungswasser derzeit nur nach einer sicheren Desinfektion als Trinkwasser verwendet werden darf.
„Bitte kochen Sie das Wasser dafür mindestens drei Minuten sprudelnd ab. Erst danach ist es unbedenklich zum Trinken und für die Zubereitung von Speisen geeignet“, warnt die Gemeinde.
Aktuell wird zudem eine Schutzchlorierung des gesamten Ortsnetzes durchgeführt, um die Wasserqualität zu sichern. Sobald keine Gefährdung mehr besteht, werde hier eine offizielle Entwarnung schriftlich von der Gemeinde bekannt gegeben.
