Tickets für Wiens gruseligste Dragshow gewinnen

Im Schloss Schönbrunn wird das Dinner zur Bühne – PSYCHO, die neue Horror-Comedy-Drag-Show, serviert Spannung, Witz und Glitzer zwischen den Gängen. Ein Abend, der unter die Haut geht! krone.tv verlost für die Show am 31.10. im Gerstner K&K Restaurant im Schloss Schönbrunn 1x2 Tickets.
Ein elegantes Restaurant. Ein festliches Dinner. Und plötzlich kippt die Stimmung. Willkommen bei PSYCHO, der neuen Horror Comedy Dinner Drag Show im Gerstner Restaurant im Schloss Schönbrunn. Inspiriert von Alfred Hitchcocks legendärem Thriller entführen die Queens von dragshow.wien ihr Publikum in eine Welt zwischen Hochspannung und schwarzem Humor.
Wo eben noch gelacht wurde, sorgt im nächsten Moment ein Schauer für Gänsehaut! Jedoch blitzt immer wieder der unverkennbare Glamour durch, für den diese Künstlerinnen bekannt sind. Während die Gäste ein sorgfältig komponiertes Drei-Gänge-Menü mit Welcome Drink genießen, entfaltet sich zwischen den Gängen eine zweistündige Inszenierung voller Überraschungen: pointierte Comedy, fesselnde Szenen, funkelnde Kostüme und der unverwechselbare Charme von vier herausragenden Performerinnen.
Mitmachen und gewinnen
krone.tv und krone.at verlosen für die Show am 31.10. im Gerstner K&K Restaurant im Schloss Schönbrunn 1x2 Tickets. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und mit ein wenig Glück sind Sie der glückliche Gewinner.