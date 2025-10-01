Tickets für Wiens gruseligste Dragshow gewinnen

Wo eben noch gelacht wurde, sorgt im nächsten Moment ein Schauer für Gänsehaut! Jedoch blitzt immer wieder der unverkennbare Glamour durch, für den diese Künstlerinnen bekannt sind. Während die Gäste ein sorgfältig komponiertes Drei-Gänge-Menü mit Welcome Drink genießen, entfaltet sich zwischen den Gängen eine zweistündige Inszenierung voller Überraschungen: pointierte Comedy, fesselnde Szenen, funkelnde Kostüme und der unverwechselbare Charme von vier herausragenden Performerinnen.