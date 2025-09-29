SPD-Infarkt in Herzkammer, herbe Schlappen für AfD

In Dortmund, der drittgrößten Stadt in Nordrhein-Werstfalens und der größten Stadt im Ruhrgebiet, unterlag SPD-Amtsinhaber Thomas Westphal gegen den CDU-Herausforderer Alexander Omar Kalouti.

Damit endet eine seit acht Jahrzehnten andauernde SPD-Ära in Dortmund. Kalouti holte laut vorläufigem Ergebnis 52,92 Prozent der Stimmen, Westphal kam auf 47,08 Prozent der Stimmen.