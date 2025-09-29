Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stichwahlen in NRW

SPD-Infarkt in Herzkammer, herbe Schlappen für AfD

Außenpolitik
29.09.2025 11:38

Bei den Stichwahlen in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland Nordrhein-Westfalen am Sonntag blieb die „blaue Welle“ aus. Die AfD brachte keinen ihrer Kandidaten durch. Auch für die SPD gab es ein politisches Erdbeben. Nach fast 80 Jahren wird Dortmund, einst „Herzkammer der Sozialdemokratie“, erstmals von der CDU regiert werden.

0 Kommentare

In Dortmund, der drittgrößten Stadt in Nordrhein-Werstfalens und der größten Stadt im Ruhrgebiet, unterlag SPD-Amtsinhaber Thomas Westphal gegen den CDU-Herausforderer Alexander Omar Kalouti.

Damit endet eine seit acht Jahrzehnten andauernde SPD-Ära in Dortmund. Kalouti holte laut vorläufigem Ergebnis 52,92 Prozent der Stimmen, Westphal kam auf 47,08 Prozent der Stimmen.

Bei den Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen hat die SPD ihre „Herzkammer“ Dortmund an die CDU ...
Bei den Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen hat die SPD ihre „Herzkammer“ Dortmund an die CDU verloren.(Bild: APA/dpa/Rolf Vennenbernd)

„Geschichte geschrieben“
Es ist seit Bestehen der Bundesrepublik der erste Sieg eines Christdemokraten im Kampf um das Amt der Stadtspitze in der „Herzkammer der Sozialdemokratie“, wie der legendäre SPD-Bundestagsfraktionschef Herbert Wehner Dortmund einst verklärte. Die SPD erlebte am Sonntag also einen Infarkt. „Wir haben zusammen Geschichte geschrieben“, sagte Kalouti. Unionsfraktionschef Jens Spahn nannte den unerwarteten Sieg auch „historisch“, auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sprach von einem „tollen Ergebnis“.

Zitat Icon

80 Jahre SPD-Hochburg, und jetzt haben wir eigentlich einen ganz normalen demokratischen Prozess gehabt, eigentlich nichts Besonderes. 

Alexander Kalouti, neuer Bürgermeister in Dortmund (CDU)

AfD kann kein Rathaus erobern
Die von SPD und CDU befürchtete „blaue Welle“ im Ruhrgebiet blieb dagegen aus. In gleich drei Großstädten (Gelsenkirchen, Hagen, Duisburg) hatte die AfD die Stichwahlen um den Rathaus-Chefsessel erreicht – sie scheiterte jedoch überall deutlich. Das lag natürlich auch daran, dass sich die anderen Parteien bei den Stichwahlen gegen die AfD verbündeten. So konnte in Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link (SPD) einen Erdrutsch-Sieg gegen AfD-Kandidat Carsten Groß verbuchen. 

Stichwahlen NRW

Fast 150 Stichwahlen um Bürgermeister-, Oberbürgermeister- und Landratsämter standen am Sonntag im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen an. Hier die Sieger in den wichtigsten Gemeinden:

Dortmund: Alexander Kalouti (CDU)
Gelsenkirchen: Andrea Henze (SPD)
Köln: Torsten Burmester (SPD)
Düsseldorf: Stephan Keller (CDU) 
Leverkusen: Stefan Hebbel (CDU)
Duisburg: Sören Link (SPD)
Hagen: Dennis Rehbein (CDU)
Münster: Tilman Fuchs (Grüne)
Bonn: Guido Déus (CDU)
Bochum: Jörg Lukat (SPD)
Aachen: Michael Ziemons (CDU)
Essen: Thomas Kufen (CDU)
Bielefeld: Christiana Bauer (CDU)
Oberhausen: Thorsten Berg (SPD)
Mülheim an der Ruhr: Nadia Khalaf (SPD)

Eine klare Entscheidung gab es auch in Gelsenkirchen. Dort wird Andrea Henze (SPD) neue Oberbürgermeisterin der Schalke-Stadt. Sie setzte sich gegen AfD-Mann Norbert Emmerich durch. Und auch in Hagen hatte die AfD in der Stichwahl keine Chance: Dennis Rehbein (CDU) entschied das Rennen um den Oberbürgermeisterposten gegen den AfD-Konkurrenten Michael Eiche deutlich für sich.

Zitat Icon

Die Brandmauer gegen die AfD ist löchriger geworden.

Politologe Stefan Marschall

Münster als Trostpflaster für die Grünen
In Köln blieb eine Sensation aus. Dort hatte sich die grüne Oberbürgermeister-Kandidatin Berivan Aymaz Hoffnungen auf die Ratshausspitze gemacht. Bei der Stichwahl unterlag sie jedoch dem SPD-Politiker Torsten Burmester.  Siegreich war dagegen der grüne Spitzenkandidat in der Studentenstadt Münster. Tilman Fuchs setzte sich gegen den CDU-Kandidaten Georg Lunemann durch.

Lesen Sie auch:
„Trifft einen Nerv“
Warnsignal für Berlin: AfD im Westen angekommen
15.09.2025
Stärkste Kraft ist CDU
AfD verdreifacht Ergebnis bei Kommunalwahlen
14.09.2025
„Krone“-Kommentar
CDU im Rechts-links-Dilemma
16.04.2025

AfD zeigt sich trotz Stichwahl-Niederlagen kämpferisch
Für die Kommunalpolitik dürfte es jetzt trotzdem schwerer werden, die AfD setzt sich nun auch in den westdeutschen Kommunalparlamenten fest. „Für uns war es von Anfang klar, dass das eine Zwischenetappe ist, dass wir in fünf Jahren darum kämpfen werden, in die Rathäuser einzuziehen und dann auch die Oberbürgermeister zu stellen“, betonte AfD-Landeschef Martin Vinzenz.

Die anderen Parteien werden es nicht so leicht haben, an der Rechtsaußenpartei vorbeizuregieren. „Die Brandmauer ist löchriger geworden“, sagt Politologe Stefan Marschall.

Porträt von Franz Hollauf
Franz Hollauf
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
134.099 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
130.357 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
127.831 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
2208 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1845 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1569 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Mehr Außenpolitik
Stichwahlen in NRW
SPD-Infarkt in Herzkammer, herbe Schlappen für AfD
„Müssen Nein sagen“
Prominente Unterstützung für die Gaza-Hilfsflotte
Brände und Explosionen
Tote nach Drohnenangriff in Region Moskau
„Krone“-Analyse
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
„Bewusste Angriffe“
Flüge umgeleitet: Drohnen-Alarm in Norwegen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf