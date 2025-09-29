Lewis Hamilton trauert um treuen Wegbegleiter

„Ich musste die schwerste Entscheidung meines Lebens treffen und mich von Roscoe verabschieden“, schrieb Hamilton auf Instagram. Dazu teilte der Ferrari-Pilot eine Bilder-Serie, die ihn mit seiner Bulldogge zeigen. „Er hat nie aufgehört zu kämpfen, bis zum Ende. Ich fühle mich so dankbar und geehrt, mein Leben mit einer so wunderschönen Seele, einem Engel und einem wahren Freund geteilt zu haben. Roscoe in mein Leben zu bringen war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, und ich werde die Erinnerungen, die wir zusammen geschaffen haben, für immer schätzen.“