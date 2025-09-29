Lewis Hamilton trauert um treuen Wegbegleiter

Lewis Hamilton trauert um seinen Hund Roscoe. Nachdem der Vierbeiner vor vier Tagen ins künstliche Koma versetzt worden war, musste der Formel-1-Star am Sonntagabend von seinem Haustier Abschied nehmen.
„Ich musste die schwerste Entscheidung meines Lebens treffen und mich von Roscoe verabschieden“, schrieb Hamilton auf Instagram. Dazu teilte der Ferrari-Pilot eine Bilder-Serie, die ihn mit seiner Bulldogge zeigen. „Er hat nie aufgehört zu kämpfen, bis zum Ende. Ich fühle mich so dankbar und geehrt, mein Leben mit einer so wunderschönen Seele, einem Engel und einem wahren Freund geteilt zu haben. Roscoe in mein Leben zu bringen war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, und ich werde die Erinnerungen, die wir zusammen geschaffen haben, für immer schätzen.“
Im April war bei Roscoe eine Lungenentzündung diagnostiziert worden. Vor wenigen Tagen dann der nächste gesundheitliche Schock: wie Hamilton seinen Fans via Instagram mitteilte, habe er seinen Hund erneut in die Tierklinik bringen müssen. Nun verstarb der süße Begleiter des siebenfachen Weltmeisters in dessen Armen.
Kommentare
