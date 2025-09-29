Betrunkene wollten während Flug Notausstieg öffnen

„I‘m coming, you f***!“

Ein zweiter Kandidat aber denkt gar nicht daran, der polizeilichen Weisung zu folgen. „Kommen Sie mit“, fordert ihn der Uniformierte auf. „Nein“, so die Antwort. Schon greift der Beamte zu, der Mann schlägt um sich. Schon kommt zu einem wilden Gerangel. Zwei Männer sind nötig, um den Störenfried zu bändigen. Obwohl im Würgegriff, wehrt sich dieser mit Händen und Füßen, schreit: „I‘m coming, I‘m coming, you f***!“