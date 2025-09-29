Tumult in Flugzeug
Betrunkene wollten während Flug Notausstieg öffnen
Zu viel Alkohol tut selten gut, über den Wolken aber sollte man einen „Damenspitz“ erst recht vermeiden. Vor allem, wenn der verrückte Gedanke aufkommen könnte, den Notausstieg während des Fluges öffnen zu wollen, zu stänkern und beherzte Passagiere anzuspucken. Nach einer Zwischenlandung hieß es: Bitte aussteigen – allerdings mit Nachdruck.
Der Vorfall ereignete sich am 4. September auf einem Ryanair-Flug von Bournemouth in England ins katalonische Girona. Einer der Männer versuchte in seinem Rausch, die Notfalltür zu öffnen. Dies führte zu wilden Wortgefechten und schließlich sogar zu einer Schlägerei.
Militärpolizisten angefordert
Das Flugzeug wurde eilig nach Toulouse in Frankreich umgeleitet, wo Militärpolizisten – vielen davon werden ehemalige Verbindungen zur Fremdenlegion nachgesagt, sie gelten als „nicht zimperlich“ – bereits auf die Störenfriede warteten.
Sehen Sie hier den Einsatz im Video:
In Videos ist zu sehen, wie ein Crewmitglied die Beamten ins Flugzeug führt. Der Flugbegleiter zeigt auf zwei Sitzreihen. Eine der betreffenden Personen lässt sich widerstandslos und schicksalsergeben abführen.
„I‘m coming, you f***!“
Ein zweiter Kandidat aber denkt gar nicht daran, der polizeilichen Weisung zu folgen. „Kommen Sie mit“, fordert ihn der Uniformierte auf. „Nein“, so die Antwort. Schon greift der Beamte zu, der Mann schlägt um sich. Schon kommt zu einem wilden Gerangel. Zwei Männer sind nötig, um den Störenfried zu bändigen. Obwohl im Würgegriff, wehrt sich dieser mit Händen und Füßen, schreit: „I‘m coming, I‘m coming, you f***!“
Die Einsatzkräfte streiften sich nicht gerade die Glacéhandschuhe über, um den Aufsässigen abzuführen. Auch seinen Freunden ergeht es ähnlich. Schon werden ihnen Handschellen angelegt und die Männer werden, erschwert durch den engen Gang, unter lautstarkem Protest aus der Maschine eskortiert.
Tosender Applaus
Auch ein weiterer Mann sowie ein Bursche, der behauptet „Das ist mein fu***** Vater!“ muss das Flugzeug verlassen. Der schließlich erfolgreiche Einsatz wird mit tosendem Applaus bedacht, die Störenfriede von den aufgebrachten Passagieren mit einem erleichterten „Bye, Bye!“ verabschiedet.
