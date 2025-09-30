Trump will Krieg in Gaza stoppen

Das Treffen im Weißen Haus sollte den Durchbruch für die Zukunft des Gazastreifens bringen. Trump wollte mit Netanyahu Tacheles reden. Kurz davor hatte er klipp und klar gesprochen. Er verbot eine Annexion des Westjordanlandes durch Israel und drängte auf ein Ende des Gaza-Krieges: „Genug ist genug!“ (So kann die Sehnsucht nach dem Nobelpreis Wunder wirken.)