Verirrte Kletterer mussten Nacht am Berg ausharren

Schlechtwetter mit dichtem Nebel wurde zwei niederländischen Kletterern in den Tannheimer Bergen beinahe zum Verhängnis. Doch die gut ausgerüsteten Männer überstanden mit einem Biwak unversehrt die Nacht.
Am Samstag erreichte das Kletterduo (63 und 65 Jahre) aus den Niederlanden gegen 17 Uhr den Gipfel der „Schusterroute“ am Gimpel in den Tannheimer Bergen. Als beide Männer beim anschließenden Abseilen den Standplatz und damit wieder festen Boden unter den Füßen erreicht hatten, zog dichter Nebel auf.
Im Nebel die Orientierung verloren
Weil sie ortsunkundig waren und deshalb ihre Orientierung verloren, setzten sie gegen 19.30 Uhr einen Notruf ab. Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse und der Dunkelheit mussten die Bergrettungen aus Nesselwängle und Tannheim ihren Einsatz gegen 23.30 Uhr abbrechen.
Hubschrauber-Bergung am Tag darauf
Das Kletterduo war gut ausgerüstet und biwakierte deshalb im Bereich der Abseilstelle bis zum Eintreffen der Bergrettung in den frühen Morgenstunden. Beide wurden in der Folge während einer kurzfristigen Auflockerung des Nebels von der Besatzung des Notarzthubschraubers Christopherus 5 mittels Tau geborgen und ins Tal geflogen.
