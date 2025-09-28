Verirrte Kletterer mussten Nacht am Berg ausharren

Hubschrauber-Bergung am Tag darauf

Das Kletterduo war gut ausgerüstet und biwakierte deshalb im Bereich der Abseilstelle bis zum Eintreffen der Bergrettung in den frühen Morgenstunden. Beide wurden in der Folge während einer kurzfristigen Auflockerung des Nebels von der Besatzung des Notarzthubschraubers Christopherus 5 mittels Tau geborgen und ins Tal geflogen.