Unbezahlbar

Sport-Mix
28.09.2025 20:00
„Krone"-Sportchef Peter Moizi schreibt in seiner Kolumne über die Global Champions Tour in Schönbrunn.
„Krone“-Sportchef Peter Moizi schreibt in seiner Kolumne über die Global Champions Tour in Schönbrunn.(Bild: Krone KREATIV/APA/MAX SLOVENCIK)
26.000 Fans, eine gewaltige Stimmung – aber Rapids Höhenflug wurde im Derby von der Austria gestoppt. Die Bundesliga nimmt an Spannung und Dramatik zu.

Nur fünf U-Bahn-Stationen von Hütteldorf entfernt, verzauberte die ganz große Sportwelt Wien. Nach neun Jahren Pause kehrte die Global Champions Tour nach Österreich zurück, beim Comeback der Springreiter-Elite gab es tosenden Applaus. „Unglaublich! Alle drei Tage ausverkauft“, jubelte der Schweizer Urs Schiendorfer von Sponsor Longines, „das hat es noch bei keiner Premiere gegeben.“ Und Initiatorin Sonja Klima bedankte sich vor allem bei der „Krone“: „Ohne eure Unterstützung wäre es nicht so ein großer Erfolg.“ Österreichs größte Tageszeitung sprang von Anfang an als Partner auf den Zug auf, auf Anhieb eine echte Erfolgsstory!

Schönbrunn sorgte für eine märchenhafte Kulisse, die Springreit-Asse boten eine Mega-Show, über 9000 Besucher wurden mit großartiger Kulinarik und einer Art Erlebnisshopping verwöhnt, dazu rundete ein attraktives Rahmenprogramm das Spektakel ab.

Die höchstdotierte Serie für die weltbesten Springreiter gastiert in Weltstädten wie New York, Paris, Mexico City oder Dubai, Schönbrunn braucht sich nicht zu verstecken. Und Wien darf sich freuen – weil 100 TV-Stationen übertragen, die Bilder von der Traumlocation eine unbezahlbare Image-Werbung sind.

Porträt von Peter Moizi
Peter Moizi
