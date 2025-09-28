Unbezahlbar

Nur fünf U-Bahn-Stationen von Hütteldorf entfernt, verzauberte die ganz große Sportwelt Wien. Nach neun Jahren Pause kehrte die Global Champions Tour nach Österreich zurück, beim Comeback der Springreiter-Elite gab es tosenden Applaus. „Unglaublich! Alle drei Tage ausverkauft“, jubelte der Schweizer Urs Schiendorfer von Sponsor Longines, „das hat es noch bei keiner Premiere gegeben.“ Und Initiatorin Sonja Klima bedankte sich vor allem bei der „Krone“: „Ohne eure Unterstützung wäre es nicht so ein großer Erfolg.“ Österreichs größte Tageszeitung sprang von Anfang an als Partner auf den Zug auf, auf Anhieb eine echte Erfolgsstory!