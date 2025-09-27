Streng geheim! Selena Gomez sagt Ja zu ihrem Benny

Geheimhochzeit in Kalifornien! Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez (33) gibt an diesem Wochenende dem Musikproduzenten Benny Blanco (37) ihr Ja-Wort. Auf einem Luxusanwesen – von der Öffentlichkeit gut abgeschirmt – wird ein wahrer Promiauflauf erwartet. Mit dabei ist etwa auch Pop-Superstar und Gomez‘ Freundin Taylor Swift (35).
Das Paar wird am Samstag auf einem privaten Anwesen im Luxus-Hotspot Montecito im Osten von Santa Barbara heiraten. Die Feierlichkeiten sollen durch umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen geschützt werden und sich über das ganze Wochenende erstrecken. Die Feierlichkeiten begannen bereits am Freitagabend mit einem Probedinner.
Alleine die Security-Kosten sollen sich auf rund 256.860 Euro belaufen. Rund 300 Gäste werden erwartet. Unter den Gästen befinden sich zahlreiche Prominente aus den unterschiedlichsten Branchen.
Swift residiert in einem Privathaus
Besonders um Sängerin Taylor Swift herrscht seit Tagen mediale Aufregung. Die 35-Jährige wurde laut „Page Six“ bereits am Freitag gesichtet, wie sie sich bei ihrer Ankunft in Kalifornien unter Regenschirmen versteckte. Sie wurde dem Bericht zufolge beim Aussteigen aus einem Jet am Flughafen von Santa Barbara von Paparazzi abgelichtet. Wie die Promiseite der „New York Post“ weiters berichtete, ist Taylor Swift angeblich aus Sicherheitsgründen in einem Privathaus untergebracht, während die anderen Hochzeitsgäste in einem Hotel wohnen.
Swift hält der langjährigen Freundin an diesem besonderen Tag die Treue und wird Berichten zufolge sogar als Blumenmädchen auftreten – ein Versprechen, das sie Selena bei deren Verlobung gegeben hat. Ob Taylor Swift bei der Hochzeit von ihrem Verlobten, NFL-Star Travis Kelce (35), begleitet wird, ist offenbar unklar. Der Tight End der Kansas City Chiefs wird am Sonntag in Missouri gegen die Baltimore Ravens antreten.
Afterparty mit Snoop Dogg
Auch Paris Hilton sowie Gomez‘ Co-Stars aus der Serie „Only Murders in the Building“, Steve Martin (80) und Martin Short (75), stehen auf der Gästeliste. Und für die Afterparty soll noch ein ganz besonderer Act gebucht worden sein: Rapper Snoop Dogg soll dort ordentlich einheizen.
