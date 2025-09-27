Streng geheim! Selena Gomez sagt Ja zu ihrem Benny

Das Paar wird am Samstag auf einem privaten Anwesen im Luxus-Hotspot Montecito im Osten von Santa Barbara heiraten. Die Feierlichkeiten sollen durch umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen geschützt werden und sich über das ganze Wochenende erstrecken. Die Feierlichkeiten begannen bereits am Freitagabend mit einem Probedinner.

Alleine die Security-Kosten sollen sich auf rund 256.860 Euro belaufen. Rund 300 Gäste werden erwartet. Unter den Gästen befinden sich zahlreiche Prominente aus den unterschiedlichsten Branchen.

Swift residiert in einem Privathaus

Besonders um Sängerin Taylor Swift herrscht seit Tagen mediale Aufregung. Die 35-Jährige wurde laut „Page Six“ bereits am Freitag gesichtet, wie sie sich bei ihrer Ankunft in Kalifornien unter Regenschirmen versteckte. Sie wurde dem Bericht zufolge beim Aussteigen aus einem Jet am Flughafen von Santa Barbara von Paparazzi abgelichtet. Wie die Promiseite der „New York Post“ weiters berichtete, ist Taylor Swift angeblich aus Sicherheitsgründen in einem Privathaus untergebracht, während die anderen Hochzeitsgäste in einem Hotel wohnen.