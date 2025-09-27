„Akute Lebensgefahr“
Urlauber steckte zwei Stunden im Schlamm
Schock für einen Urlauber im ostfriesischen Krummhörn: Der Luxemburger ist bis zur Hüfte im Schlamm des Wattenmeeres eingesunken und in Lebensgefahr geraten. Er war rund zwei Stunden lang in der misslichen Lage, bis er per Helikopter gerettet wurde.
Das Unglück ereignete sich am Freitagnachmittag bei ablaufendem Wasser im Bereich eines Damms. Der Luxemburger (63) geriet so tief in den Schlick, dass er nicht mehr selbstständig herauskam. Gegen 17 Uhr rückten daraufhin Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettung und Polizei aus, um dem 63-Jährigen zu helfen. Mittels einer Seilwinde zog ihn die Besatzung eines Helikopters heraus.
Die Gemeindefeuerwehr Krummhörn (Niedersachsen) postete auf Facebook ein Video von dem Einsatz. Man habe den „Mann aus akuter Lebensgefahr gerettet“, schrieb sie. Der Rettungshubschrauber Christoph 26 sei zufällig in der Nähe gewesen.
Hier sehen Sie das Posting von der Feuerwehr:
„Er hatte richtig Glück“, sagte ein Polizeisprecher. Warum es ungefähr zwei Stunden dauerte, bis der Mann gerettet wurde, konnten die Feuerwehr und Polizei zunächst nicht sagen. Der Urlauber war zum Zeitpunkt seiner Rettung unterkühlt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.
