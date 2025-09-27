Urlauber steckte zwei Stunden im Schlamm

Das Unglück ereignete sich am Freitagnachmittag bei ablaufendem Wasser im Bereich eines Damms. Der Luxemburger (63) geriet so tief in den Schlick, dass er nicht mehr selbstständig herauskam. Gegen 17 Uhr rückten daraufhin Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettung und Polizei aus, um dem 63-Jährigen zu helfen. Mittels einer Seilwinde zog ihn die Besatzung eines Helikopters heraus.