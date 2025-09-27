Das Steirer-Duell wird zum Derby der Baumeister

In der Grazer Merkur Arena, dort, wo am Sonntag 16.000 Fans dem Steirer-Duell mit Hartberg beiwohnen, soll bekanntermaßen eine Multifunktionsarena – mit einer Kapazität von bis zu 25.000 Plätzen – entstehen. Details des Projekts dringen kaum an die Öffentlichkeit, für Oktober wird aber ein Planungsbeschluss erwartet. Derzeit laufen weiterhin Abstimmungen über Finanzierung, Grundstückskäufe, Betriebskonzepte – Letztere entscheiden, vor allem im Falle der Vereine, über die Höhe finanzieller Zuschüsse. Sturm stellte zuletzt sogar einen zweistelligen Millionenbetrag in Aussicht.