Das Steirer-Duell wird zum Derby der Baumeister

Zwei Standorte, zwei Missionen. Tenor an beiden Fronten: Wir brauchen ein neues Stadion! Wenngleich man die Dimension der Bauprojekte in Graz und Hartberg nicht miteinander vergleichen kann, haben abseits vom Geschehen am Rasen die „Baumeister“ bei beiden Klubs das Sagen. Am Sonntag gibt‘s den sportlichen Vergleich am Feld.
In der Grazer Merkur Arena, dort, wo am Sonntag 16.000 Fans dem Steirer-Duell mit Hartberg beiwohnen, soll bekanntermaßen eine Multifunktionsarena – mit einer Kapazität von bis zu 25.000 Plätzen – entstehen. Details des Projekts dringen kaum an die Öffentlichkeit, für Oktober wird aber ein Planungsbeschluss erwartet. Derzeit laufen weiterhin Abstimmungen über Finanzierung, Grundstückskäufe, Betriebskonzepte – Letztere entscheiden, vor allem im Falle der Vereine, über die Höhe finanzieller Zuschüsse. Sturm stellte zuletzt sogar einen zweistelligen Millionenbetrag in Aussicht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.