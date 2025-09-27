Vorteilswelt
Stadionprojekte

Das Steirer-Duell wird zum Derby der Baumeister

Steiermark
27.09.2025 18:30
So könnte die neue Merkur Arena in Graz aussehen.
So könnte die neue Merkur Arena in Graz aussehen.(Bild: Zoom VP)

Zwei Standorte, zwei Missionen. Tenor an beiden Fronten: Wir brauchen ein neues Stadion! Wenngleich man die Dimension der Bauprojekte in Graz und Hartberg nicht miteinander vergleichen kann, haben abseits vom Geschehen am Rasen die „Baumeister“ bei beiden Klubs das Sagen. Am Sonntag gibt‘s den sportlichen Vergleich am Feld.

0 Kommentare

In der Grazer Merkur Arena, dort, wo am Sonntag 16.000 Fans dem Steirer-Duell mit Hartberg beiwohnen, soll bekanntermaßen eine Multifunktionsarena – mit einer Kapazität von bis zu 25.000 Plätzen – entstehen. Details des  Projekts dringen kaum an die Öffentlichkeit, für Oktober wird aber ein Planungsbeschluss erwartet. Derzeit laufen weiterhin Abstimmungen über Finanzierung, Grundstückskäufe, Betriebskonzepte – Letztere entscheiden, vor allem im Falle der Vereine, über die Höhe finanzieller Zuschüsse. Sturm stellte zuletzt sogar einen zweistelligen Millionenbetrag in Aussicht.

Porträt von Georg Kallinger
Georg Kallinger
