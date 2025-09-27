Zwei Männer stürzten von Obstbäumen ab
Schwer verletzt:
Die schönen Herbsttage sind ideal zum Ernten und auch Bäume-Schneiden. Und dabei passieren leider regelmäßig Unfälle. Am sonnigen Samstag wurden gleich zwei Männer im Bezirk Wels-Land schwer verletzt, als sie von Obstbäumen stürzten.
Die Unfälle passierten – natürlich unabhängig voneinander – in Sipbachzell und Weißkirchen an der Traun. Jeweils kletterten die Männer auf Obstbäume, verloren den Halt und stürzten je etwa vier Meter zu Boden.
Zwei ähnliche Unfälle
In Sipbachzell wurde dabei ein 57-Jähriger schwer verletzt, ein 63-Jähriger in Weißkirchen/T. Das Rote Kreuz brachte beide mit Verdacht auf Rückenverletzungen in den Spitals-Schockraum.
