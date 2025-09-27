Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwer verletzt:

Zwei Männer stürzten von Obstbäumen ab

Oberösterreich
27.09.2025 20:06
Bei den Unfällen auf Obstbäumen wurden zwei Männer schwer verletzt
Bei den Unfällen auf Obstbäumen wurden zwei Männer schwer verletzt(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Die schönen Herbsttage sind ideal zum Ernten und auch Bäume-Schneiden. Und dabei passieren leider regelmäßig Unfälle. Am sonnigen Samstag wurden gleich zwei Männer im Bezirk Wels-Land schwer verletzt, als sie von Obstbäumen stürzten.

0 Kommentare

Die Unfälle passierten – natürlich unabhängig voneinander – in Sipbachzell und Weißkirchen an der Traun. Jeweils kletterten die Männer auf Obstbäume, verloren den Halt und stürzten je etwa vier Meter zu Boden.

Zwei ähnliche Unfälle
In Sipbachzell wurde dabei ein 57-Jähriger schwer verletzt, ein 63-Jähriger in Weißkirchen/T. Das Rote Kreuz brachte beide mit Verdacht auf Rückenverletzungen in den Spitals-Schockraum.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
125.534 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
114.849 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Steiermark
Als Babys vertauscht, nach 35 Jahren gefunden
111.465 mal gelesen
Jessica (links) und Doris haben sich gefunden. Die „Krone“ kennt ihre Geschichte. 
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
3252 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3021 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1537 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten beim Verlassen des Gerichts
Mehr Oberösterreich
Schwer verletzt:
Zwei Männer stürzten von Obstbäumen ab
Kostenloser Eintritt
Klöster und Berggeister am „Tag des Denkmals“
Ein Tor reicht
Ronivaldo köpfelt BW Linz gegen Altach zum Sieg!
Bundesliga
SV Ried und der GAK trennen sich torlos
Stahlstädter bedient
WAC gewinnt dank Ex-LASK-Mann gegen den LASK!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf