19-Jähriger raste mit 93 km/h durch eine 30er-Zone

Sie sind jung, schnell und fahren einen BMW: Alle diese Klischees erfüllte ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer, der am Freitag in Linz seinen Führerschein und sein Auto abgeben musste. Der junge Mann wurde nämlich mit 93 km/h in einer 30er-Zone gemessen. Es war nicht die einzige Übertretung an diesem Tag.
Am Freitag fand im gesamten Linzer Stadtgebiet in den Nachtstunden eine Schwerpunktaktion im Hinblick auf Einhaltung der Geschwindigkeitsvorschriften und Alkoholbestimmungen statt. Dabei wurden drei technische Mängel festgestellt und zwei Alkolenker mussten vorläufig ihren Führerschein abgeben. Auch ein Suchtgiftlenker konnte aus dem Verkehr gezogen werden.
Zudem gab es drei Anzeigen wegen Geschwindigkeit, 44 Anzeigen nach der Straßenverkehrsordnung, 21 Organmandate unter anderem wegen Geschwindigkeit, Gurt und Mobiltelefon, eine Anzeige wegen Ordnungsstörung sowie eine wegen aggressives Verhalten und sechs Verkehrsanzeigen.
Insgesamt 232 Lasermessungen
Bei den 232 mit Laser gemessenen Fahrzeugen gab es zwei Spitzengeschwindigkeiten im Bereich Infracenter in der Salzburgerstraße bei erlaubten 30 km/h von zwei Probeführerscheinbesitzern. Ein 20-jähriger Lenker musste mit 74 km/h und ein 19-Jähriger mit 93 km/h angehalten werden. Beide mussten ihre Führerscheine vorläufig abgeben. Beim 19-Jährigen wurde zudem sein Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt. Sie werden angezeigt.
