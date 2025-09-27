19-Jähriger raste mit 93 km/h durch eine 30er-Zone

Sie sind jung, schnell und fahren einen BMW: Alle diese Klischees erfüllte ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer, der am Freitag in Linz seinen Führerschein und sein Auto abgeben musste. Der junge Mann wurde nämlich mit 93 km/h in einer 30er-Zone gemessen. Es war nicht die einzige Übertretung an diesem Tag.