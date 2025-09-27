Vorteilswelt
Deutlich zu schnell

Rollerfahrer raste im Drogenrausch in Kontrolle

Oberösterreich
27.09.2025 15:00
Ein Schnelltest zeigte ein deutliches Ergebnis (Symbolbild)(Bild: sos, Krone KREATIV)

Dass Tempolimits nicht nur für Auto- und Motorradfahrer gelten, dürfte einem 22-jährigen Welser egal gewesen sein. Der Polizei nicht: Sie zogen den viel zu schnellen Rollerfahrer aus dem Verkehr. Bei der Kontrolle stellten sie zudem eine Drogenbeeinträchtigung bei dem jungen Mann fest.  

Eine Welser Verkehrsstreife staunte am Freitagabend gegen 18:40 Uhr nicht schlecht. An ihnen vorbei zischte ein E-Scooter-Lenker, der den Radweg entlang der Dragonerstraße deutlich zu schnell und entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung entlang brauste. Die Streife hielt den 22-jährigen Lenker in der Stelzhammerstraße an und führte eine Kontrolle durch.

Klinische Untersuchung verweigert
Der E-Scooter brachte es auf dem Rollerprüfstand auf beachtliche 39 km/h. Zudem nahmen die Beamten Symptome einer Beeinträchtigung wahr. Ein durchgeführter Drogen-Speicheltest verlief positiv. Die Aufforderung zur klinischen Untersuchung verweigerte der 22-jährige Welser aber. Er wird mehrfach angezeigt.

