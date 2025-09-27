Vorteilswelt
Im Dreiländereck:

Neuigkeiten von „Emil“: Er wurde in Bayern geortet

Oberösterreich
27.09.2025 16:00
„Emil“ wurde zum positiven Star des Sommers und war mehrere Wochen in Nieder- und Oberösterreich ...
„Emil“ wurde zum positiven Star des Sommers und war mehrere Wochen in Nieder- und Oberösterreich unterwegs(Bild: Imre Antal)

Im Dreiländereck sind die Grenzen nicht weit und so schaffte es Elch „Emil“ in nicht einmal einer Woche Österreich, Tschechien und Deutschland zu besuchen. Denn er machte nun einen „Haken“ nach Süd-Westen und landete im Nationalpark Bayerischer Wald.

0 Kommentare

Die Nationalparkverwaltung hat bekannt gegeben, dass „Emil“ wieder einmal die „Nationalität“ gewechselt und von Tschechien über die Grenze nach Bayern gewandert ist. Man verfolge den Elch gemeinsam mit Kollegen von Oberösterreich und Böhmen, solange der GPS-Tracker, der nach der Betäubung in Sattledt am Geweih montiert wurde, noch Batterie hat. 

Abstand halten, aber melden
Man bitte Wanderer, dass sie – falls sie auf „Emil“ treffen – Abstand halten, Sichtungen aber bitte melden. Im Nationalpark Šumava in Tschechien hielt sich „Emil“ knapp drei Tage auf, wurde offenbar nie gesehen. Denn in sozialen Medien tauchte kein Bild von ihm auf, obwohl es etwa auf Facebook auch schon die Gruppe „Los Emil 2025“, also „Elch Emil 2025“ gibt. 

Lesen Sie auch:
Dieses Bild zeigt „Emil" beim Aussteigen aus dem Transporter nahe der tschechischen Grenze – ...
Grenze überquert
Aus „unserem Emil" wurde jetzt ein Tscheche
24.09.2025
„Er fährt nur mit ..."
Zum Abschied wurde „Emil" noch ein Werbestar
23.09.2025
Hat jetzt GPS-Sender
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil" in Freiheit
22.09.2025

Rückkehr ins Mühlviertel denkbar
Da die Nationalparks alle an Oberösterreich angrenzen, ist es leicht möglich, dass „Emil“ auch wieder ins Mühlviertel zurückwandert. Er bleibt von der Ferne jedenfalls unter Beobachtung, solange es geht, und der genaue Standort ist nur wenigen Personen bekannt, damit „Emil“ in Ruhe gelassen wird.

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
