Neuigkeiten von „Emil“: Er wurde in Bayern geortet

Abstand halten, aber melden

Man bitte Wanderer, dass sie – falls sie auf „Emil“ treffen – Abstand halten, Sichtungen aber bitte melden. Im Nationalpark Šumava in Tschechien hielt sich „Emil“ knapp drei Tage auf, wurde offenbar nie gesehen. Denn in sozialen Medien tauchte kein Bild von ihm auf, obwohl es etwa auf Facebook auch schon die Gruppe „Los Emil 2025“, also „Elch Emil 2025“ gibt.