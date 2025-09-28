Hoch hinauf mit einer Lehre im Handel

Vorteilswelt
Oberösterreich
28.09.2025 00:01
Bezahlte Anzeige

In kaum einer anderen Sparte lassen sich persönliche Interessen und Beruf so gut unter einen Hut bringen wie im Handel. Die Palette der Möglichkeiten ist extrem breit gefächert.

Eine Lehre im Handel zählt zu den abwechslungsreichsten Ausbildungen, die man finden kann. Man lernt dabei so viel mehr als Ware zu verkaufen! Mit vielfältigen Lehrberufen bietet der Handel die passende Ausbildung für jedes Talent und jede Interessenslage – ob modebegeistert, naturverbunden, handwerklich begabt oder technisch interessiert. Angehende Verkäufer und Fachberaterinnen, Großhandelskaufleute und Betriebslogistiker, Medizinprodukte- und E-Commerce- Kaufleute – mit spezifisch geschultem Know-how gehen die jungen Menschen ihren Weg und gestalten dabei die Zukunft des Handels mit.

(Bild: Gorodenkoff Productions OU)

Der Lehrberuf Einzelhandel ermöglicht jede Menge Spezialisierungen und kann mit folgenden 15 verschiedenen Ausbildungsschwerpunkten erlernt werden: Baustoffhandel, Einrichtungsberatung, Elektro-Elektronikberatung, Telekommunikation, Gartencenter, Eisen- und Hartwaren, Kraftfahrzeuge und Ersatzteile, Lebensmittelhandel, Feinkostfachverkauf, Parfümerie, Textilhandel, Schuhe, Sportartikel, Uhren- und Juwelenberatung sowie Allgemeiner Einzelhandel.

Lehre, Matura, Duale Akademie

Der sogenannte „Nationale Qualifikationsrahmen“ setzt einen Lehrabschluss mit einer AHS-Matura gleich! Zudem kann parallel zur Lehre auch die Berufsmatura abgelegt werden. Die Duale Akademie wiederum ist eine speziell für AHS-Maturanten, Studienabbrecher und Berufsumsteiger entwickeltes Ausbildungsangebot mit verkürzter „Lehrzeit“, etwa für den Bereich Sales & Market (Einzel- und Großhandel) und Logistics Management (Betriebslogistikkaufleute). Alle Ausbildungsangebote und -betriebe findet man auf der Webseite www.dualeakademie.at

Anhand dieser Liste lässt sich die Vielfalt der Möglichkeiten im Handel schon sehr gut ablesen. Jede dieser 15 Spezialisierungen kann mit dem zusätzlichen Schwerpunkt „Digitaler Verkauf“ kombiniert werden – übrigens ohne, dass dadurch die Lehrzeit verlängert wird. Immer wieder werden auch neue Lehrberufe ins Leben gerufen, die das breite Angebot stimmig ergänzen. Immer wieder werden auch neue Lehrberufe ins Leben gerufen, die das breite Angebot stimmig ergänzen. Zum Beispiel die Sportgerätefachkraft, die/der Medizinproduktekaufmann/-frau oder die/der E-Commerce-Kaufmann/-frau.

Der Handel bietet verschiedenste Möglichkeiten zur beruflichen Entfaltung.
Der Handel bietet verschiedenste Möglichkeiten zur beruflichen Entfaltung.(Bild: kali9)

Krisensicher, mit Aufstiegschancen
Junge, kreative und motivierte Fachkräfte werden nicht nur für regionale, sondern auch für internationale Karrieren gesucht. Für den Kunden am Ende der Lieferkette ist klar: ich bekomme meine Ware. Doch wie viele Herausforderungen auf dem Weg vom Bestellvorgang bis zur Platzierung der Ware im Regal warten und wie viele Menschen im Hintergrund es dafür braucht, ist nur den wenigsten bewusst.

Die Geschäftsprozesse im Handel verändern sich – etwa aufgrund der sich ständig verändernden globalen Märkte oder auch durch die neuen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz – und bereichern dadurch das Aufgabenprofil einer Lehre im Handel. Eine Herausforderung für die Lehrlinge, gewiss. Aber zugleich auch die Garantie, dass hier so etwas wie Langeweile nie aufkommt. Weitere Informationen zu einer Lehre im Handel erhalten Sie unter www.lehre-im-handel-ooe.at sowie auf www.facebook.com/ lehre.im.handel.ooe oder auf www.instagram.com/lehre_im_handel_ooe.

(Bild: WKOOÖ)

Verkaufstalent-Wettbewerb

Jährlich veranstaltet der oö. Handel den Lehrlingswettbewerb „OÖ Junior Sales Champion“, bei dem die besten Jungverkäuferinnen und -verkäufer aus OÖ ein fiktives Verkaufsgespräch auf der Bühne vor Publikum führen. Die jungen Verkäufer müssen dabei auch die Challenge meistern, ein Produkt einer zweiten, englischsprachigen Kundin zu verkaufen! Das gesamte Verkaufsgespräch wird dabei von einer hochkarätigen Jury bewertet. Die zwei Bestplatzierten treten dann bundesweit an – auf alle Finalisten warten tolle Preise und wertvolle Praxis-Erfahrung. Gleich jetzt HIER anmelden. 

