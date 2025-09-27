Ein bärenstarkes Zeichen für Frauen und die Jugend

Und neben seinem Team stellte Sandberger ein Programm vor, aus dem er mit leidenschaftlicher Stimme die Frauen- und Jugendarbeit besonders hervorhob: „Wir wollen noch mehr Kinder für den Fußball gewinnen“, sagte Sandberger. Der weiter: „Und dazu die Eltern überzeugen, dass Fußball nicht nur ein Gewinn an Bewegung, Teamgeist und Freude ist, sondern auch dahingehend, dass Fußball die beste Entwicklung im sportlichen, menschlichen und sozialen Bereich ist.“