Klöster und Berggeister am „Tag des Denkmals“

Stifte, Schmieden, Mühlen und mehr

Das Augustiner-Chorherrenstift in St. Florian zeigt seine historische Grafiksammlung und ein Digitalisierungsprojekt her. In Freistadt gibt eine 3D-Scan-Visualisierung spannende Einblicke in die alte Schmiede und den Scheiblingturm. Im Benediktiner Stift Lambach erzählt der Haustechniker, wie digitale Methoden dazu beitragen, historische Bauwerke zu erhalten.