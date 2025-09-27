Vorteilswelt
Kostenloser Eintritt

Klöster und Berggeister am „Tag des Denkmals“

Oberösterreich
27.09.2025 19:00
Am heutigen „Tag des Denkmals“ kann man im Deep Space 8K des Linzer Ars Electronica Centers ein ...
Am heutigen „Tag des Denkmals“ kann man im Deep Space 8K des Linzer Ars Electronica Centers ein Gemälde hautnah erleben und erforschen.(Bild: Magdalena Sick-Leitner)

Am Sonntag ist wieder „Tag des Denkmals“: In Oberösterreich öffnen 45 historische Kulturstätten ihre Tore und bieten Führungen an. Auch für Kinder gibt es Angebote. Und: Digitale Zeitreisen und Projektionen halten Einzug in die Museen.

0 Kommentare

Es ist ein Jubiläum: Am Sonntag, 28. September, begeht man den „Tag des Denkmals“ bereits zum 30. Mail. In ganz Österreich öffnen historische Kulturstätten ihre Tore für Familien und Kulturinteressierte – der Eintritt ist frei!

In Oberösterreich machen 45 Häuser und Institutionen mit. Das Motto lautet „Denkmal bewahren, digital erfahren“. Die Programmpunkte stellen darum nicht nur Denkmäler ins Zentrum, sondern es werden auch digitale Zeitreisen oder 3D-Projektionen geboten.

Ein Beispiel dafür, wie Vergangenheit durch Innovation lebendig wird, ist im Linzer Ars Electronica Center zu bestaunen. Der Deep Space 8K widmet sich einem Gemälde aus dem 16. Jahrhundert. Durch die hochauflösende digitale Projektion werden alle Details erlebbar.

Stifte, Schmieden, Mühlen und mehr
Das Augustiner-Chorherrenstift in St. Florian zeigt seine historische Grafiksammlung und ein Digitalisierungsprojekt her. In Freistadt gibt eine 3D-Scan-Visualisierung spannende Einblicke in die alte Schmiede und den Scheiblingturm. Im Benediktiner Stift Lambach erzählt der Haustechniker, wie digitale Methoden dazu beitragen, historische Bauwerke zu erhalten.

Am Linzer Bauernberg hockt ein Berggeist, er wacht über eine Pflanzenvielfalt im Park, die man ...
Am Linzer Bauernberg hockt ein Berggeist, er wacht über eine Pflanzenvielfalt im Park, die man bei einer Führung entdecken kann.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Offene Türen: Presshaus in Meggenhofen
Offene Türen: Presshaus in Meggenhofen(Bild: Andreas Lindinger)
Lehárvilla in Bad Ischl
Lehárvilla in Bad Ischl(Bild: Andreas Neiss)

Der „Tag des Denkmals“ bietet aber auch ein „ganz normales“ Führungsprogramm, oft maßgeschneidert für Familien.

Justizanstalt und Operettenwelt
In Steyr öffnet man das Karl Mostböck-Archiv, das ehemalige Kloster und die Jusitzanstalt in der Berggasse. In Gutau ist die Blaudruck-Färberei zu bewundern, in Ried führt man durch die Gießerei.

Der „Tag des Denkmals“ öffnet auch im Salzkammergut Türen und Tor. So kann man u. a. in der Lehárvilla in Bad Ischl das Klavier des berühmten Hausherrn Franz Lehár bewundern, es gibt virtuelle Rundgänge und Hörbeispiele aus der Operettenwelt. 

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
