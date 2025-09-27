Klöster und Berggeister am „Tag des Denkmals“

Am Sonntag ist wieder „Tag des Denkmals“: In Oberösterreich öffnen 45 historische Kulturstätten ihre Tore und bieten Führungen an. Auch für Kinder gibt es Angebote. Und: Digitale Zeitreisen und Projektionen halten Einzug in die Museen.
Es ist ein Jubiläum: Am Sonntag, 28. September, begeht man den „Tag des Denkmals“ bereits zum 30. Mail. In ganz Österreich öffnen historische Kulturstätten ihre Tore für Familien und Kulturinteressierte – der Eintritt ist frei!
In Oberösterreich machen 45 Häuser und Institutionen mit. Das Motto lautet „Denkmal bewahren, digital erfahren“. Die Programmpunkte stellen darum nicht nur Denkmäler ins Zentrum, sondern es werden auch digitale Zeitreisen oder 3D-Projektionen geboten.
Ein Beispiel dafür, wie Vergangenheit durch Innovation lebendig wird, ist im Linzer Ars Electronica Center zu bestaunen. Der Deep Space 8K widmet sich einem Gemälde aus dem 16. Jahrhundert. Durch die hochauflösende digitale Projektion werden alle Details erlebbar.
Stifte, Schmieden, Mühlen und mehr
Das Augustiner-Chorherrenstift in St. Florian zeigt seine historische Grafiksammlung und ein Digitalisierungsprojekt her. In Freistadt gibt eine 3D-Scan-Visualisierung spannende Einblicke in die alte Schmiede und den Scheiblingturm. Im Benediktiner Stift Lambach erzählt der Haustechniker, wie digitale Methoden dazu beitragen, historische Bauwerke zu erhalten.
Der „Tag des Denkmals“ bietet aber auch ein „ganz normales“ Führungsprogramm, oft maßgeschneidert für Familien.
Justizanstalt und Operettenwelt
In Steyr öffnet man das Karl Mostböck-Archiv, das ehemalige Kloster und die Jusitzanstalt in der Berggasse. In Gutau ist die Blaudruck-Färberei zu bewundern, in Ried führt man durch die Gießerei.
Der „Tag des Denkmals“ öffnet auch im Salzkammergut Türen und Tor. So kann man u. a. in der Lehárvilla in Bad Ischl das Klavier des berühmten Hausherrn Franz Lehár bewundern, es gibt virtuelle Rundgänge und Hörbeispiele aus der Operettenwelt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.