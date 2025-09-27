„Die Lenzing ist der Motor unserer Region“

LIVE: Weiter geht‘s bei Ried gegen GAK
Beim oberösterreichischen Faserhersteller Lenzing wackeln 500 Jobs, Klarheit könnte die Aufsichtsratssitzung am Montagvormittag bringen. Für Ortschefs aus der Region ist das kolportierte Sparpaket jetzt schon eine Hiobsbotschaft. Industrievertreter Haindl-Grutsch kritisiert: Manche Gründe seien hausgemacht.
Einem von Oberösterreichs Leitbetrieben droht ein regelrechter Job-Kahlschlag: Beim Faserhersteller Lenzing sollen, wie berichtet, 500 Jobs wackeln – 200 Mitarbeiter sind laut Betriebsrat noch heuer gefährdet, weitere 300 durch Auslagerung von Verwaltungstätigkeiten in den kommenden beiden Jahren. Damit wäre in Summe ein Sechstel der Belegschaft in Lenzing betroffen.
