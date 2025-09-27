„Die Lenzing ist der Motor unserer Region“

Einem von Oberösterreichs Leitbetrieben droht ein regelrechter Job-Kahlschlag: Beim Faserhersteller Lenzing sollen, wie berichtet, 500 Jobs wackeln – 200 Mitarbeiter sind laut Betriebsrat noch heuer gefährdet, weitere 300 durch Auslagerung von Verwaltungstätigkeiten in den kommenden beiden Jahren. Damit wäre in Summe ein Sechstel der Belegschaft in Lenzing betroffen.