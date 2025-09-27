„Bausünde“ in Ohlsdorf soll noch erweitert werden

Von Greenpeace hat das Betriebsbaugebiet „Ehrenfeld II“ in Ohlsdorf das Prädikat „größte Bausünde Österreichs“ verliehen bekommen. Auch sonst gerät das Areal regelmäßig in die Schlagzeilen, seit dort vor rund vier Jahren fast 19 Hektar Wald gerodet wurden – nicht ordnungsgemäß, wie der Rechnungshof später feststellte. Versuche von Befürwortern aus der Landespolitik, das Betriebsbaugebiet als großen Jobmotor zu rechtfertigen, verlaufen bisher im Sand: Von bis zu 600 versprochenen Arbeitsplätzen gibt es momentan gerade einmal 40 – in der einzigen Lagerhalle, die auf dem Areal errichtet wurde.