Vermummter Räuber bedrohte Trafikanten mit Waffe

Schon wieder wurde eine Trafik in Klagenfurt überfallen! Die Polizei sucht nach einem männlichen Täter, etwa Mitte 20.
Samstagvormittag rückte die Cobra und der Polizeihubschrauber sowie mehrere Streifen in den Klagenfurter Stadtteil Fischl aus – dort hatte laut Polizeisprecherin Kristina Kapellari ein bislang Unbekannter eine Trafik überfallen. „Ein vermummter Mann – etwa Mitte 20 – soll den Trafikanten mit einer Waffe bedroht und Geld gefordert haben“, so Kapellari. Um welche Waffe es sich genau handelte, kann noch nicht gesagt werden.
Fahndung bisher ohne Erfolg
Nachdem der Angestellte der Forderung des Täters nachgekommen war, ergriff dieser die Flucht – laut ersten Infos dürfte es sich aber um keinen hohen Geldbetrag handeln. Die großangelegte Fahndung, an der auch Streifen im Bezirk Klagenfurt-Land teilnahmen, ist bereits verkleinert worden: „Bislang hat die Fahndung noch nicht zu einer Festnahme geführt – es werden noch gewisse Punkte abgefahren, an denen der Täter vermutet wird.“
Auch die Videoaufzeichnungen werden gesichtet, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
Kommentare
