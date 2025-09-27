Vermummter Räuber bedrohte Trafikanten mit Waffe

Fahndung bisher ohne Erfolg

Nachdem der Angestellte der Forderung des Täters nachgekommen war, ergriff dieser die Flucht – laut ersten Infos dürfte es sich aber um keinen hohen Geldbetrag handeln. Die großangelegte Fahndung, an der auch Streifen im Bezirk Klagenfurt-Land teilnahmen, ist bereits verkleinert worden: „Bislang hat die Fahndung noch nicht zu einer Festnahme geführt – es werden noch gewisse Punkte abgefahren, an denen der Täter vermutet wird.“