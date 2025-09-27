Vorteilswelt
Politiker im Vorstand?

Investoren machen offizielles Angebot für Austria!

Kärnten
27.09.2025 08:55
Die Austria-Fans skandierten gegen den Klagenfurt-Gesellschafter. . .
Die Austria-Fans skandierten gegen den Klagenfurt-Gesellschafter. . .(Bild: GEPA)

Sportlich kann man trotz all der Widrigkeiten vor Austria Klagenfurts Akteuren nur den Hut ziehen – der 2:0-Heimsieg über Zweitliga-Aufsteiger Hertha Wels war der sechste Saisontriumph. Hinter den Kulissen bleibt‘s auch spannend: Denn die potenzielle Investoren-Gruppe machte ein offizielles Angebot. Und: Der schwer angezählte Gesellschafter Zeljko Karajica will diesen Politiker in den Vorstand holen! 

Was die violette Truppe trotz aller Widrigkeiten auf den Rasen zaubert, ist aller Ehren wert. Denn Austria Klagenfurt feierte am Freitagabend den sechsten Saisontriumph – Zweitliga-Aufsteiger Hertha Wels wurde daheim mit aller Dominanz 2:0 gebogen.

Claudio Trevisan, Sportchef der „Kärntner Krone", beleuchtet in diesem Bericht die Geschehnisse ...
Claudio Trevisan, Sportchef der „Kärntner Krone“, beleuchtet in diesem Bericht die Geschehnisse bei der Austria Klagenfurt.(Bild: Krone)

Auch dank Bartol Barisic! Denn der Kroate scorte seinen ersten Doppelpack:

Schon von Minute drei köpfte er einen Schmerböck-Freistoß ins Eck – 1:0. Um dann – nach tollem Lang-Pass – im Eins-gegen-Eins mit Gäste-Goalie Cechal eiskalt zu bleiben (61.). „Endlich konnten wir auch zuhause voll überzeugen“, strahlte Barisic über seine Saisontore vier & fünf sowie den zweiten Heimsieg.

Krnjic traf in der Folge die Stange (67.), Schiri Bosnjak übersah ein Conte-Handspiel im Strafraum. Was Coach Rolf Landerl letztlich egal war: „Denn wir haben auch hinten wenig zugelassen!“ Womit man das dritte „zu Null“ feiern konnte.

„Damit das Herz weiterschlägt. . .“
Abseits davon sorgte ein Plakat der Austria-Fans für Aufsehen: „Damit das Herz weiter schlägt, muss man den Tumor entfernen!“ Was der Investoren-Gruppe um Ex-Sportchef Matthias Imhof, Medienmann Heinz Knapp sowie den Millionären Norbert Oxee und Siegfried Stieglitz wohl gefallen haben dürfte. Denn diese legten Austria-Gesellschafter Zeljko Karajica nun ein offizielles Angebot auf den Tisch.

„Ohne die genauen Zahlen zu kennen, haben wir ihm schriftlich überreicht, die kompletten Schulden der Austria zu übernehmen. Wir schätzen, dass es sich da um einen Betrag zwischen drei und fünf Millionen Euro handelt. Wir haben jedenfalls noch andere Geldgeber im Hintergund, bei denen das Finanzielle nicht unbedingt eine Rolle spielt“, erklärt Knapp, der betont: „Es ist fünf nach zwölf – die Zeit ist nun vorbei, in der Karajica etwas zu bestimmen hat. Es ist jetzt seine letzte Chance, mit einem blauen Auge und mit weniger Klagen davonzukommen. . .“

Zitat Icon

Es ist fünf nach zwölf – die Zeit ist nun vorbei, in der Karajica etwas zu bestimmen hat.

Medienmann und Austria-Ex-Sponsor Heinz Knapp

Die Pläne für eine Weiterführung liegen demnach auch bereits in der Schublade. „Wir haben alles abgeschlossen – was etwa das Marketing, die nicht ausreichend vorhandene medizinische Betreuung oder den Kader betrifft. Diesen würden wir so verstärken, dass wir dieses oder spätestens nächstes Jahr aufsteigen“, so Knapp.

Patrick Jonke
Patrick Jonke(Bild: Tragner Christian)

Interessant: Karajica weilte Mitte der Woche in Klagenfurt, traf sich mit Vize-Bürgermeister Patrick Jonke. Der Grund: Karajica will ihn in den Austria-Vorstand holen, zum Vize-Präsidenten machen. Eine Entscheidung seitens Jonke soll aber noch nicht gefallen sein.

Porträt von Claudio Trevisan
Claudio Trevisan
Kärnten

