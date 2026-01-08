Blackout: Kunasek beruft Sicherheitsgipfel ein

Nach dem Brandanschlag in Berlin und dem daraus resultierenden tagelangen Stromausfall schrillen auch in der Steiermark die Alarmglocken: Daher kündigt Landeshauptmann Mario Kunasek die Einberufung eines Sicherheitsgipfels an: „Wir werden Blackout-Gefahren analysieren!“
In Berlin ist am Samstag ein Brand-Anschlag auf eine Kabelbrücke zu einem Gas-Kraftwerk verübt worden. Die Folge: Zehntausende Haushalte der deutschen Hauptstadt waren tagelang ohne Strom, viele Menschen, die in ihren kalten Wohnungen nicht bleiben konnten, mussten in Not-Quartiere ausweichen.
Ein Vorfall, der auch in der Steiermark die Alarmglocken schrillen lässt. Auch wenn man in unserem Bundesland grundsätzlich auf derartige Szenarien gut vorbereitet sei, werde er nun einen Sicherheitsgipfel einberufen, kündigt FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek am Donnerstag an. „Gemeinsam mit Einsatzkräften, Experten und der Politik analysieren wir mögliche Blackout-Szenarien und werden daraus notwendige Maßnahmen ableiten.“
Es ginge nicht nur um den Schutz kritischer Infrastruktur, sondern auch um die „zunehmende Gefahr linksextremer Gewalt“, so Kunasek. Der Sicherheitsgipfel soll Anfang Februar stattfinden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.