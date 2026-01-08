Blackout: Kunasek beruft Sicherheitsgipfel ein

Ein Vorfall, der auch in der Steiermark die Alarmglocken schrillen lässt. Auch wenn man in unserem Bundesland grundsätzlich auf derartige Szenarien gut vorbereitet sei, werde er nun einen Sicherheitsgipfel einberufen, kündigt FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek am Donnerstag an. „Gemeinsam mit Einsatzkräften, Experten und der Politik analysieren wir mögliche Blackout-Szenarien und werden daraus notwendige Maßnahmen ableiten.“