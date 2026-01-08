Trotz Kälte: Keine Freigabe für Villacher Seen

Es wurden schon Eisläufer gesichtet

Und die Warnung ist dringend notwendig. „Vor allem auf dem Vassacher See hat man in den vergangenen Tagen immer wieder Personen gesehen, die die viel zu dünne Eisdecke zum Eislaufen nutzen“, heißt es seitens der Stadt. „Jemand hat offensichtlich auch in Teilen den Schnee weggeschoben.“ Und damit gefährdet man nicht nur sich selbst, sondern schafft eine Gefahrenstelle für andere.