Trotz Kälte: Keine Freigabe für Villacher Seen

Die klirrende Kälte lässt viele Kärntner schon auf Eislaufspaß hoffen. Doch der Schein bei den Seen rund um Villach trügt und die Stadt warnt hoffnungsvolle Eisläufer.
Beständige Minusgrade, nur vereinzelte Niederschläge – genau das sind die Wetterbedingungen, die für eine stabile Eisfläche auf den Seen sorgen. Doch gerade im Raum um Villach trügt der Schein leider. „Die Eisdecken sind noch viel zu dünn, es besteht absolute Lebensgefahr“, warnt die Stadt daher. „Das Eislaufen auf den Villacher Seen, insbesondere Vassacher und Silbersee, ist nicht freigegeben.“
Es wurden schon Eisläufer gesichtet
Und die Warnung ist dringend notwendig. „Vor allem auf dem Vassacher See hat man in den vergangenen Tagen immer wieder Personen gesehen, die die viel zu dünne Eisdecke zum Eislaufen nutzen“, heißt es seitens der Stadt. „Jemand hat offensichtlich auch in Teilen den Schnee weggeschoben.“ Und damit gefährdet man nicht nur sich selbst, sondern schafft eine Gefahrenstelle für andere.
Appell an Vernunft
Bis das Eis dick genug ist, können Eislauffans auf die Fläche auf dem Rathausplatz ausweichen. „Die Stadt Villach appelliert an die Vernunft der Bürger und ersucht dringend, sich nicht auf das Eis auf den Seen zu begeben“, so die Stadt. „Die Eisdecke wird regelmäßig überprüft, sollte das Eislaufen möglich sein, wird es entsprechende Informationen geben.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.