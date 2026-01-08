Vorteilswelt
Eindringliche Warnung

Trotz Kälte: Keine Freigabe für Villacher Seen

Kärnten
08.01.2026 15:22
Die Eisfläche der Villacher Seen, auch auf dem Vassacher See (Bild), ist leider noch zu dünn.
Die Eisfläche der Villacher Seen, auch auf dem Vassacher See (Bild), ist leider noch zu dünn.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Die klirrende Kälte lässt viele Kärntner schon auf Eislaufspaß hoffen. Doch der Schein bei den Seen rund um Villach trügt und die Stadt warnt hoffnungsvolle Eisläufer.

0 Kommentare

Beständige Minusgrade, nur vereinzelte Niederschläge – genau das sind die Wetterbedingungen, die für eine stabile Eisfläche auf den Seen sorgen. Doch gerade im Raum um Villach trügt der Schein leider. „Die Eisdecken sind noch viel zu dünn, es besteht absolute Lebensgefahr“, warnt die Stadt daher. „Das Eislaufen auf den Villacher Seen, insbesondere Vassacher und Silbersee, ist nicht freigegeben.“

Es wurden schon Eisläufer gesichtet
Und die Warnung ist dringend notwendig. „Vor allem auf dem Vassacher See hat man in den vergangenen Tagen immer wieder Personen gesehen, die die viel zu dünne Eisdecke zum Eislaufen nutzen“, heißt es seitens der Stadt. „Jemand hat offensichtlich auch in Teilen den Schnee weggeschoben.“ Und damit gefährdet man nicht nur sich selbst, sondern schafft eine Gefahrenstelle für andere.

Appell an Vernunft
Bis das Eis dick genug ist, können Eislauffans auf die Fläche auf dem Rathausplatz ausweichen. „Die Stadt Villach appelliert an die Vernunft der Bürger und ersucht dringend, sich nicht auf das Eis auf den Seen zu begeben“, so die Stadt.  „Die Eisdecke wird regelmäßig überprüft, sollte das Eislaufen möglich sein, wird es entsprechende Informationen geben.“

Kärnten

